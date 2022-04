Sieben-Tage-Inzidenz in allen Bundesländern unter 1.000

Wien - Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist über das Osterwochenende in allen Bundesländern unter 1.000 gerutscht. Am Ostermontag lag sie auch in Niederösterreich mit 947,6 im dreistelligen Bereich, nachdem sie dort am Sonntag noch knapp über 1.000 betrug. Österreichweit befand sich die Sieben-Tage-Inzidenz bei 713 pro 100.000 Einwohner. Die Zahlen sind aber noch immer hoch: 6.227 Neuinfektionen und elf Covid-Tote wurden seit gestern registriert.

Raketenangriffe treffen westukrainische Stadt Lwiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Raketenangriffe haben nach ukrainischen Angaben die Stadt Lwiw im Westen des Landes Montagfrüh getroffen. Es habe "fünf heftige Raketenangriffe auf einmal auf die zivile Infrastruktur der alten europäischen Stadt Lwiw" gegeben, schrieb Mychailo Podoljak, Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, auf Twitter. Mindestens sechs Menschen starben, weitere wurden verletzt. Berichte über russische Raketenangriffe gab es auch auf Kiew und Dnipropetrowsk.

Viele Zivilisten in von Kiew gehaltenem Mariupoler Stahlwerk

Mariupol/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Beim erwarteten Sturm der russischen Armee auf das von den Verteidigern gehaltene Mariupoler Stahlwerk könnte es auch zahlreiche zivile Opfer geben. Das Asowstal-Gelände sei zum Zufluchtsort für "viele Zivilisten" geworden, teilte der Mariupoler Polizeichef Michailo Werschynin am Sonntagabend laut einem Bericht der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform mit. Montag früh gab es auch russische Raketenangriffe auf Kiew, Lwiw und Dnipropetrowsk.

Inflation bringt Budget Milliarden an Mehreinnahmen

Wien - Die hohe Inflation bringt dem Budget in den Jahren 2022 und 2023 Mehreinnahmen aus Mehrwert-, Lohn- und Einkommenssteuer zwischen 7,5 und elf Mrd. Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, die verschiedene Szenarien durchgerechnet hat. Das entspreche sogar in der Variante mit der niedrigsten angenommenen Teuerung dem Volumen einer größeren Steuerreform.

China: Wirtschaft hat zuletzt deutlich an Schwung verloren

Peking - Nach einem starken Start ins Jahr hat Chinas Wirtschaft deutlich an Schwung verloren. Die Lockdowns und andere Einschränkungen durch die strikte Null-Covid-Strategie bremsen die zweitgrößte Volkswirtschaft so spürbar ab, dass Konjunkturmaßnahmen erforderlich werden könnten. Dank eines starken Jänners und Februars stieg das Wachstum im ersten Quartal zwar mit 4,8 Prozent noch unerwartet stark an, doch kühlte sich die Konjunktur im März schon wieder ab.

Lokal in Linz nach Bombendrohung evakuiert

Linz - Nach einer Bombendrohung ist Sonntagabend ein Club im Linzer Stadtteil Neue Heimat evakuiert worden. In dem Lokal hielten sich zu diesem Zeitpunkt rund 250 bis 300 Gäste auf. Straßensperren wurden errichtet und die Besucher in sichere Entfernung gebracht. Anschließend wurde der Club von Polizisten und einem Hund durchsucht. Einen Sprengsatz fand man nicht. Nach rund zwei Stunden wurde das Lokal wieder freigegeben, berichtete die Polizei.

Prekäre Suche nach Vermissten nach Sturm auf Philippinen

Manila - Die Zahl der Toten nach dem ersten Tropensturm dieses Jahres auf den Philippinen ist Behörden zufolge mittlerweile auf 172 gestiegen. Mindestens 170 Menschen galten rund eine Woche nach dem Sturm "Megi" noch als vermisst, wie der nationale Katastrophenschutz des südostasiatischen Inselstaates am Montag mitteilte. Jedoch gab es Überlegungen, die Sucharbeiten wegen der großen Gefahren in den von Erdrutschen betroffenen Gebieten in der Provinz Leyte vorübergehend auszusetzen.

Tiger tötete Pfleger in indonesischem Zoo

Jakarta - Ein Königstiger hat in einem indonesischen Zoo einen Tierpfleger getötet. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, als der Mann den Käfig der Raubkatze im Serulingmas Wildlife Park auf der Insel Java reinigen wollte, sagte Zoodirektor Lulut Yekti am Montag. Zuvor habe der Pfleger den Tiger gefüttert. "Unser Mitarbeiter war mit Routinearbeiten beschäftigt, als das Unglück passierte", erklärte Yekti.

red