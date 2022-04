Kiew: Russische Offensive im Osten begonnen

Kiew/Moskau - Russland hat mit der erwarteten Offensive im Osten des Landes begonnen. "Es werden Anzeichen des Beginns der Offensive in der Östlichen Operationszone festgestellt", teilte der ukrainische Generalstab am Montagabend mit. Hervorgehoben wurden dabei die Gebiete Charkiw und Donezk. Von Isjum im Gebiet Charkiw aus werden demnach Vorstöße in Richtung Barwinkowe und Slowjansk im Donezker Gebiet erwartet. Auch der Gouverneur des Gebiets Luhansk sprach von russischen Angriffen.

Butscha-Gräueltaten: Putin verleiht Ehrentitel an Brigade

Kiew/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat jener Brigade, der die Ukraine "Kriegsverbrechen" und massenhafte Tötungen in der Stadt Butscha vorgeworfen hat, einen Ehrentitel verliehen. Putin unterzeichnete am Montag nach Angaben des Kreml ein Dekret, mit dem die 64. motorisierte Infanteriebrigade den Ehrentitel einer "Garde" erhält. Die Auszeichnung wird mit "Heldentum und Tapferkeit, Entschlossenheit und Mut" der Mitglieder begründet.

Putin will Konsum ankurbeln

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Regierung dazu aufgefordert, die Einkommen von Staatsbediensteten und Pensionisten sowie die Sozialleistungen anzuheben. Sie sollten der Inflation angepasst werden, sagte der Kremlchef am Montag bei einer per Video abgehaltenen Regierungssitzung. Die Inflation gab er mit 17,5 Prozent an. Insgesamt habe sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert. Der "Blitzkrieg" des Westens gegen die russische Wirtschaft sei gescheitert, so Putin.

Inflation bringt Budget Milliarden an Mehreinnahmen

Wien - Die hohe Inflation bringt dem Budget in den Jahren 2022 und 2023 Mehreinnahmen aus Mehrwert-, Lohn- und Einkommenssteuer zwischen 7,5 und elf Mrd. Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, die verschiedene Szenarien durchgerechnet hat. Hohe Inflationsraten führen zu einem unmittelbaren Anstieg der konsumabhängigen Steuern wie der Mehrwertsteuer. In weiterer Folge steigende Löhne erhöhen dann auch die Einnahmen aus Lohnsteuern bzw. Sozialbeiträgen.

Hunderte Klimaschützer halten Pariser Boulevard besetzt

Paris - Aus Protest gegen Frankreichs Klimapolitik haben mehrere hundert Menschen in Paris tagelang einen Teil der zentralen Verkehrsachse Les Grands Boulevards besetzt gehalten. Zu dem Protest auf dem Boulevard zwischen dem Place de la R�publique und der Op�ra Garnier hat die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion aufgerufen. Am Montag dauerte die Aktion bereits den dritten Tag in Folge. Am Abend sollte sie jedoch zu Ende gehen.

Ermittlungen um Jugendliche in Niederösterreich

Wiener Neustadt/St. Pölten - In Niederösterreich sind Ermittlungen um mehrere Jugendliche angelaufen. Der Gruppe wird vorgeworfen, am Osterwochenende in St. Pölten ein Auto gestohlen zu haben. Am Montag sollen die Verdächtigen dann "mehrere strafrechtliche Delikte" im Raum Wiener Neustadt begangen haben, wie es seitens der Polizei auf Anfrage hieß. Auch eine Gaspistole sei dabei im Spiel gewesen. Nähere Details wurden von der Exekutive nicht genannt. Das Landeskriminalamt NÖ übernahm die Ermittlungen.

Osterreiseverkehr bringt Staus auf Transitrouten

Wien - Der Rückreiseverkehr hat nach Angaben des ÖAMTC am Ostermontag erwartungsgemäß Staus auf einigen Transitrouten gebracht. So kam es bei der Einreise vor dem Karawankentunnel (A11) und auf der Pyhrn-Autobahn (A9) in Spielfeld zu längeren Wartezeiten. Ebenfalls mussten sich die Autofahrerinnen und Autofahrer bei der Ausreise am Grenzübergang Walserberg (A1), auf der Inntal-Autobahn (A12) bei Kiefersfelden und auf der Fernpass-Straße (B179) gedulden.

