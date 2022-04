Kiew: Russland begann Offensive im Osten der Ukraine

Kiew/Moskau/Luhansk - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs mit der erwarteten Offensive im Osten des Landes begonnen. "Es werden Anzeichen des Beginns der Offensive in der Östlichen Operationszone festgestellt", teilte der Generalstab am Montagabend in Kiew mit. Hervorgehoben wurden dabei die Gebiete Charkiw und Donezk. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte via Video-Botschaft auf Telegram: "Die Schlacht von Donbass hat begonnen."

Butscha-Gräueltaten: Putin verleiht Ehrentitel an Brigade

Kiew/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat jener Brigade, der die Ukraine "Kriegsverbrechen" und massenhafte Tötungen in der Stadt Butscha vorgeworfen hat, einen Ehrentitel verliehen. Der Kremlchef würdigte die 64. Motorschützenbrigade am Montag in Moskau für besondere Verdienste, Heldentum und Tapferkeit, teilte der Kreml mit. Die Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew hatten Anfang des Monats rund um die Welt für Entsetzen gesorgt.

Selenskyj übergab Fragebogen zu EU-Beitritt der Ukraine

Kiew/Brüssel/Moskau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Fragebogen für einen EU-Beitritt seines Landes dem Botschafter der Europäischen Union, Matti Maasikas, in Kiew überreicht. Dies teilte der Diplomat aus Estland am Montagabend mit. Selenskyj hatte den Fragebogen erst diesen Monat bei einem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew erhalten. Das Papier gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche.

Weltbank bereitet 170-Mrd.-Paket für arme Länder vor

Kiew/Moskau - Die Weltbank bereitet ein Hilfspaket in Höhe von 170 Milliarden Dollar (157 Milliarden Euro) vor, um armen Ländern bei der Bewältigung einer Vielzahl globaler Krisen zu helfen. "Ich bin sehr besorgt um die Entwicklungsländer", sagte Weltbank-Präsident David Malpass am Montag zum Auftakt der Frühjahrstagung seines Instituts. Der Ukraine-Krieg verschärfe die Preissteigerungen bei Energie, Lebensmitteln und Düngemitteln, hieß es.

Prozess gegen mutmaßliche Komplizen der Paris-Attentäter

Paris - Es waren die erschütterndsten Anschläge in der Geschichte Frankreichs: Islamistische Terrorkommandos töteten im November 2015 in Paris 130 Menschen und verletzten viele weitere. Nun müssen sich in Belgien mutmaßliche Komplizen der Attentäter vor Gericht verantworten. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen. Die Anschläge waren zu einem großen Teil in Belgien vorbereitet worden, wo die Angreifer mehrere Verstecke hatten. Vor Gericht stehen ab Dienstag in Brüssel 14 Verdächtige.

US-Richterin hob Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr auf

Washington/Tampa (Florida) - Eine Bundesrichterin in den USA hat am Montag die landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln für illegal erklärt und aufgehoben. Richterin Kathryn Kimball Mizelle aus Tampa im US-Bundesstaat Florida erklärte, die Gesundheitsbehörde CDC habe ihre Befugnisse überschritten, indem sie eine Maskenpflicht verhängt habe. Zudem habe die Behörde ihre Entscheidung nicht angemessen begründet. Zunächst blieb unklar, welche unmittelbaren Folgen die Entscheidung hat.

Hunderte Klimaschützer halten Pariser Boulevard besetzt

Paris - Aus Protest gegen Frankreichs Klimapolitik haben mehrere hundert Menschen in Paris tagelang einen Teil der zentralen Verkehrsachse Les Grands Boulevards besetzt gehalten. Zu dem Protest auf dem Boulevard zwischen Platz der Republik (Place de la R�publique) und Garnier-Oper hat die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion aufgerufen. Am Montag dauerte die Aktion bereits den dritten Tag in Folge. Am Abend sollte sie jedoch zu Ende gehen.

Schicksalsschlag für Ronaldo: Zwillingssohn starb bei Geburt

Manchester - Schwerer Schicksalsschlag für Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez: Eines der Zwillinge, mit denen Rodriguez schwanger war, überlebte die Geburt nicht. "In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass unser kleiner Bub gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern empfinden können. Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit Hoffnung und Glück zu überstehen", teilte Ronaldo via Twitter am Montag mit.

pin