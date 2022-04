5.395 Neuinfektionen und acht Covid-Tote österreichweit

Wien - In Österreich sind am Dienstag 5.395 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das ist direkt nach zwei Feiertagen der niedrigste Wert seit 3. Jänner. Das Abflauen der Omikron-Welle zeigt sich aber auch bei der Zahl der Infizierten in den Spitälern, die innerhalb einer Woche um fast ein Viertel auf 1.882 Personen sank. 147 Betroffene werden auf Intensivstationen betreut, 45 weniger als am vergangenen Dienstag. Jedoch kamen acht Todesfälle innerhalb eines Tages hinzu.

Wieder mehr Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet

Wien - Trotz eines Personalmangels in vielen Unternehmen sind nach wie vor fast 50.000 Menschen in Österreich in Kurzarbeit, Tendenz steigend. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, sind diese Woche 46.989 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet. Das ist ein Anstieg um 4.312 Personen binnen einer Woche. Grund für die Voranmeldungen zur Kurzarbeit seien großteils die kriegsbedingten Lieferengpässe, erklärte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in der Presseaussendung.

Erstürmung des Stahlwerks in Mariupol offenbar begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat am Dienstag nach Angaben pro-russischer Separatisten die Erstürmung des Stahlwerks Asovstal begonnen. In dem Stahlwerk sollen sich nach russischen Angaben rund 2.500 Kämpfer verschanzt haben, darunter auch 400 ausländische Söldner. Ukrainischen Medien zufolge sollen in dem Werk noch rund 1.000 Zivilisten ausharren, unter ihnen auch Frauen und Kinder.

Russische Offensive wird laut Selenskyj-Berater scheitern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Luhansk (Lugansk) - Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt sich sicher, dass Russland mit seiner Offensive im Donbass scheitern werde. Die Offensive laufe nur "sehr vorsichtig" an, sagt Olexij Arestowytsch. Den russischen Streitkräften fehle aber die Stärke, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Russland flog nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag unterdessen weitere dutzende Luftangriffe in der Ostukraine.terdessen weitere dutzende Luftangriffe in der Ostukraine.

Mauthausen-Gedenken ohne Offizielle aus Russland und Belarus

Mauthausen/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die traditionelle Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen am 15. Mai soll heuer ohne russische und belarussische Offizielle stattfinden. Die Botschafter von Russland und Belarus werden in einem persönlichen Mail gebeten, nicht teilzunehmen. Darauf haben sich das Mauthausen Komitee Österreich, das Internationale Mauthausen Komitee und die Gedenkstätte verständigt. Hilfsorganisationen, Überlebende und deren Angehörige seien aber eingeladen.

Biden spricht am Dienstag mit Verbündeten über Ukraine-Krieg

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden will am Dienstag mit Verbündeten über den Krieg in der Ukraine sprechen. "Der Präsident wird ein Videogespräch mit Verbündeten und Partnern einberufen, um unsere fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und unsere Bemühungen, Russland zur Rechenschaft zu ziehen, im Rahmen unserer engen Koordination zu besprechen", hieß es am Montagabend (Ortszeit) in einer Erklärung. Bei früheren Beratungen waren weitreichende Vereinbarungen getroffen worden.

Aktionskünstler Hermann Nitsch 83-jährig gestorben

Mistelbach - Der weltberühmte Aktionskünstler Hermann Nitsch ist gestern, Montag, im Krankenhaus von Mistelbach nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau am Dienstagfrüh gegenüber der APA. Er sei "sehr friedlich" eingeschlafen, so Rita Nitsch. Die ersten beiden Tage des im Vorjahr coronabedingt abgesagten 6-Tage-Spiel werden am 30. und 31. Juli dennoch stattfinden. "Das haben wir ihm versprochen."

ÖVP will SPÖ-Chats geliefert bekommen

Wien - Im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss versucht die Volkspartei erneut, Hinweise für die Involvierung auch anderer Parteien zu finden. Ein türkiser Fristsetzungsantrag, den die Fraktion aufgrund ihrer Größe allein stellen konnte, wird am Donnerstag (21. April) fällig. Bis dahin soll das Justizministerium Chats zwischen Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid (ÖVP) und SPÖ-Politikern liefern, andernfalls könnte die ÖVP den Verfassungsgerichtshof (VfGH) einschalten.

