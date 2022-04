Erstürmung des Stahlwerks in Mariupol offenbar begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat am Dienstag nach Angaben pro-russischer Separatisten die Erstürmung des Stahlwerks Asovstal begonnen. In dem Stahlwerk sollen sich nach russischen Angaben rund 2.500 Kämpfer verschanzt haben, darunter auch 400 ausländische Söldner. Ukrainischen Medien zufolge sollen in dem Werk noch rund 1.000 Zivilisten ausharren, unter ihnen auch Frauen und Kinder.

Russische Offensive wird laut Selenskyj-Berater scheitern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Luhansk (Lugansk) - Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt sich sicher, dass Russland mit seiner Offensive im Donbass scheitern werde. Die Offensive laufe nur "sehr vorsichtig" an, sagt Olexij Arestowytsch. Den russischen Streitkräften fehle aber die Stärke, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Nach Angaben der örtlichen Behörden übernahmen russische Truppen unterdessen die Kontrolle über die Stadt Kreminna.

5.395 Neuinfektionen und acht Covid-Tote österreichweit

Wien - In Österreich sind am Dienstag 5.395 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das ist direkt nach zwei Feiertagen der niedrigste Wert seit 3. Jänner. Das Abflauen der Omikron-Welle zeigt sich aber auch bei der Zahl der Infizierten in den Spitälern, die innerhalb einer Woche um fast ein Viertel auf 1.882 Personen sank. 147 Betroffene werden auf Intensivstationen betreut, 45 weniger als am vergangenen Dienstag. Jedoch kamen acht Todesfälle innerhalb eines Tages hinzu.

Wieder mehr Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet

Wien - Trotz eines Personalmangels in vielen Unternehmen sind nach wie vor fast 50.000 Menschen in Österreich in Kurzarbeit, Tendenz steigend. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, sind diese Woche 46.989 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet. Das ist ein Anstieg um 4.312 Personen binnen einer Woche. Grund für die Voranmeldungen zur Kurzarbeit seien großteils die kriegsbedingten Lieferengpässe, erklärte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in der Presseaussendung.

Aktionskünstler Hermann Nitsch 83-jährig gestorben

Wien - Der weltberühmte Aktionskünstler Hermann Nitsch ist gestern, Montag, im Krankenhaus von Mistelbach im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau am Dienstagfrüh der APA. Er habe sich seit Jänner in Spitalsbehandlung befunden und sei am Ende "sehr friedlich" eingeschlafen, so Rita Nitsch. Die ersten beiden Tage des im Vorjahr coronabedingt abgesagten 6-Tage-Spiels werden am 30. und 31. Juli dennoch stattfinden. "Das haben wir ihm versprochen."

Fliegerbombe im Linzer Industriegebiet entschärft

Linz - Am Gelände der voestalpine ist am Dienstag kurz vor Mittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, via Twitter mitteilte, sei das Gelände im Umkreis von 200 Metern evakuiert worden. Betroffen von der Evakuierung war auch das Automotive Components Linz-Werk 2, vorbeilaufende Straßen und ein Gleisabschnitt der Bahn wurden gesperrt. Kurz nach Mittag gab es dann Entwarnung.

Osterwochenende: Vier Tote auf Österreichs Straßen

Wien - Von Karfreitag bis inklusive Ostermontag sind auf Österreichs Straßen vier Menschen tödlich verunglückt. Das sind gleich viele wie in den beiden Vorjahren. Laut den vom Innenministerium erhobenen Daten zum Osterwochenende gab es insgesamt 225 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, um zehn (4,7 Prozent) mehr als im Vorjahr (215 Unfälle). Dabei wurden 272 Personen verletzt, um 30 (12,4 Prozent) mehr, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Unfall mit zwei Toten Kärntnern: Lenker war schon Schein los

Radenthein/Klagenfurt - Der 22-jährige Mann, der Sonntagfrüh in Kärnten drei Personen mit dem Auto angefahren und zwei von ihnen getötet hat, war der Polizei bereits einschlägig bekannt. Die Polizei bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage, dass der junge Mann im vergangenen August alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle geraten war. Damals wurde ihm der Führerschein für einen Monat abgenommen. Am Sonntag hatte er zum Unfallzeitpunkt 1,72 Promille.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red