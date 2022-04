IWF senkt wegen Ukraine-Kriegs globale Wachstumsprognose

Washington - Die Weltwirtschaft wird einer neuen Prognose zufolge heuer wegen des Kriegs in der Ukraine deutlich langsamer wachsen. Gleichzeitig erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) für 2022 eine höhere Inflationsrate, angetrieben unter anderem von gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen.

Moskau verkündet Feuerpause in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol am Dienstag eine einseitige Feuerpause verkündet. Zugleich öffneten sie nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen "humanitären Korridor" für ukrainische Kämpfer, die sich im Stahlwerk Asovstal verschanzt haben. Zuvor hatte die Erstürmung des Stahlwerks begonnen. Ukrainischen Medien zufolge sollen dort auch noch rund 1.000 Zivilisten ausharren.

Russland weist 36 europäische Diplomaten aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland weist 36 europäische Diplomaten aus. 21 Diplomaten aus Belgien und 15 weitere aus den Niederlanden seien zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit. Es handle sich um eine Vergeltungsmaßnahme für die Ausweisung russischer Diplomaten im Zusammenhang mit Russlands Militäreinsatz in der Ukraine.

Russische Offensive wird laut Selenskyj-Berater scheitern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Luhansk (Lugansk) - Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt sich sicher, dass Russland mit seiner Offensive im Donbass scheitern werde. Die Offensive laufe nur "sehr vorsichtig" an, sagt Olexij Arestowytsch. Den russischen Streitkräften fehle aber die Stärke, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Nach Angaben der örtlichen Behörden übernahmen russische Truppen unterdessen die Kontrolle über die Stadt Kreminna.

5.395 Neuinfektionen und acht Covid-Tote österreichweit

Wien - In Österreich sind am Dienstag 5.395 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das ist direkt nach zwei Feiertagen der niedrigste Wert seit 3. Jänner. Das Abflauen der Omikron-Welle zeigt sich aber auch bei der Zahl der Infizierten in den Spitälern, die innerhalb einer Woche um fast ein Viertel auf 1.882 Personen sank. 147 Betroffene werden auf Intensivstationen betreut, 45 weniger als am vergangenen Dienstag. Jedoch kamen acht Todesfälle innerhalb eines Tages hinzu.

Aktionskünstler Hermann Nitsch 83-jährig gestorben

Wien - Der weltberühmte Aktionskünstler Hermann Nitsch ist gestern, Montag, im Krankenhaus von Mistelbach im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau am Dienstagfrüh der APA. Er habe sich seit Jänner in Spitalsbehandlung befunden und sei am Ende "sehr friedlich" eingeschlafen, so Rita Nitsch. Die ersten beiden Tage des im Vorjahr coronabedingt abgesagten 6-Tage-Spiels werden am 30. und 31. Juli dennoch stattfinden. "Das haben wir ihm versprochen."

Fliegerbombe im Linzer Industriegebiet entschärft

Linz - Am Gelände der voestalpine ist am Dienstag kurz vor Mittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, via Twitter mitteilte, sei das Gelände im Umkreis von 200 Metern evakuiert worden. Betroffen von der Evakuierung war auch das Automotive Components Linz-Werk 2, vorbeilaufende Straßen und ein Gleisabschnitt der Bahn wurden gesperrt. Kurz nach Mittag gab es dann Entwarnung.

Osterwochenende: Vier Tote auf Österreichs Straßen

Wien - Von Karfreitag bis inklusive Ostermontag sind auf Österreichs Straßen vier Menschen tödlich verunglückt. Das sind gleich viele wie in den beiden Vorjahren. Laut den vom Innenministerium erhobenen Daten zum Osterwochenende gab es insgesamt 225 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, um zehn (4,7 Prozent) mehr als im Vorjahr (215 Unfälle). Dabei wurden 272 Personen verletzt, um 30 (12,4 Prozent) mehr, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Wiener Börse tendiert im Verlauf leicht schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag leicht um 0,19 Prozent auf 3.253,64 Zähler. Auch das europäische Umfeld lag einheitlich im Minus. Marktbeobachter sprachen von zahlreichen Belastungsfaktoren wie den stark angestiegenen Rohstoffpreise, den Störungen in der Lieferkette und die politische Unsicherheit. Auch Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red