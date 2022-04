Selenskyj sieht großen russischen Truppenaufmarsch

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine sieht sich im Osten des Landes mit einem massiven russischen Truppenaufmarsch konfrontiert. "Jetzt ist praktisch der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee auf dem Territorium unseres Staates und in den Grenzgebieten Russlands konzentriert", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Mittwoch in einer Videobotschaft. Als äußerst ernst bezeichnete er die Lage in der Hafenstadt Mariupol, wo das Asowstal-Stahlwerk offenbar komplett zerstört ist.

USA: Russische Großoffensive in Ost-Ukraine steht noch aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Luhansk (Lugansk) - Das US-Verteidigungsministerium sieht die jüngsten russischen Angriffe im Osten der Ukraine nur als Vorzeichen einer größeren Offensive Russlands. "Wir gehen davon aus, dass diese Angriffe das Vorspiel zu größeren Offensivaktionen sind, die die Russen planen", so ein hochrangiger Beamter des Pentagons am Dienstag in Washington. Er betonte, man widerspreche damit nicht den Darstellungen, dass der erwartete Großangriff der russischen Truppen im Osten des Landes begonnen habe.

Ukraine hat nach US-Angaben zusätzliche Kampfjets erhalten

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach US-Angaben zusätzliche Kampfjets für den Krieg gegen Russland erhalten. Die Ukraine verfüge jetzt über mehr Kampfflugzeuge als vor zwei Wochen, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Dienstag vor Journalisten. Die Ukraine habe zusätzliche Flugzeuge und Einzelteile geliefert bekommen, fügte Kirby hinzu, ohne nähere Angaben zu deren Herkunft zu machen. Zuvor hatte der Westen die Lieferung schwerer Waffen angekündigt.

Auftakt für PISA-Tests

Wien - Am Mittwoch starten in Österreich die Tests für die PISA-Studie 2022. Insgesamt werden etwa 9.500 15- bzw. 16-jährige Schülerinnen und Schüler bis Ende Mai Aufgaben in den Kategorien Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften und Finanzkompetenz lösen. Die Studie war coronabedingt um ein Jahr verschoben worden. Schwerpunktthema der heurigen Tests ist die Mathematik.

Finanz im Fokus des ÖVP-U-Ausschusses

Wien - Im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss steht am Mittwoch die Finanz im Mittelpunkt. Als Auskunftsperson geladen ist Clemens-Wolfgang Niedrist, Kabinettschef im Finanzministerium, der schon unter Gernot Blümel (ÖVP) im Amt war. Die Bandbreite der Themen dürfte dabei hoch sein: Von der Steuercausa des Unternehmers Siegfried Wolf über die Glücksspielcausen bis zur verzögerten Aktenlieferung. Niedrist war auch schon im Ibiza-U-Ausschuss Rede und Antwort gestanden.

Wahl in Frankreich: TV-Duell zwischen Macron und Le Pen

Paris - Vier Tage vor der Endrunde der französischen Präsidentschaftswahl treffen Staatschef Emmanuel Macron sowie seine Herausforderin Marine Le Pen in einem mit Spannung erwarteten Fernsehduell aufeinander. Die traditionelle und einzige TV-Debatte wird am Mittwochabend ab 21.00 Uhr auf mehreren französischen Sendern übertragen. In aktuellen Umfragen liegt Macron deutlich vor Le Pen.

Kanzleramt fordert Geld von Karmasin

Wien - Die in der Inseraten-Causa beschuldigte Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) hat zwar einen Teil ihrer bereits bezogenen Ministerinnen-Gehaltsfortzahlung zurückgezahlt, dies dürfte allerdings zu wenig gewesen sein. Wie der ORF Dienstagabend online berichtete, hat das Kanzleramt die Finanzprokuratur beauftragt, offen gebliebene Ansprüche einzufordern. Karmasin hatte zwar rund 62.000 Euro überwiesen, soll aber insgesamt mehr als 74.000 Euro Bezugsfortzahlung erhalten haben.

Johnny Depp bestreitet Angriffe gegen Ex-Frau Amber Heard

Fairfax (Virginia) - Hollywood-Star Johnny Depp hat erstmals im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard ausgesagt und dabei bestritten, seine frühere Partnerin jemals geschlagen zu haben. "Es gab Streitereien und Dinge dieser Art, aber es ist nie so weit gekommen, dass ich Frau Heard irgendwie geschlagen hätte", sagte der Schauspieler am Dienstag vor dem Gericht in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington. "Ich habe in meinem Leben noch keine Frau geschlagen."

