Evakuierungskorridor für Mariupol geplant

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mit Russland eine vorläufige Vereinbarung über die Einrichtung eines Fluchtkorridors für Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol erzielt. Die in Mariupol verbliebenen Marineinfanteristen baten indes um eine Evakuierung in einen Drittstaat. Unterdessen berichtet die Ukraine von einem massiven russischen Truppenaufmarsch im Osten des Landes.

EU-Ratspräsident Michel zu Besuch in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratspräsident Charles Michel ist überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "In Kiew heute", twittert Michel und veröffentlichte dabei ein Foto, dass ihn an einem Bahnhof zeigt. "Im Herzen eines freien und demokratischen Europas", schreibt er weiter. Der Besuch war nicht angekündigt.

Krieg und Corona lassen Defizit und Schuldenquote steigen

Wien - Die weltweite Krisensituation mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die Corona-Pandemie lässt Österreichs Budgetdefizit wie auch die Staatsschuldenquote steigen. Für 2022 erwartet Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), dass das Maastricht-Defizit statt der bisher prognostizierten gut 2 Prozent bei rund 3 Prozent liegen wird. Die Staatsschuldenquote sieht er bei 80 Prozent (statt 79). Gemeinsam mit den Sozialpartnern sollen nun strukturelle Maßnahmen erarbeitet werden.

Shanghai lockert trotz neuer Todesfälle vorsichtig Lockdown

Shanghai - Shanghai hat am Mittwoch den zermürbenden, wochenlangen Corona-Lockdown weiter vorsichtig gelockert - trotz neuer Todesfälle und weiterhin täglich Tausender Neuinfektionen. Für weitere vier Millionen Bewohner der größten chinesischen Metropole wurden die strengen Lockdown-Maßnahmen gelockert, wie die Behörden mitteilten. Zugleich bestätigten sie weitere sieben Corona-Todesfälle und mehr als 18.000 meist symptomfreie Neuinfektionen.

Finanz im Fokus des ÖVP-U-Ausschusses

Wien - Im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss steht am Mittwoch die Finanz im Mittelpunkt. Als Auskunftsperson geladen ist Clemens-Wolfgang Niedrist, Kabinettschef im Finanzministerium, der schon unter Gernot Blümel (ÖVP) im Amt war. Die Bandbreite der Themen dürfte dabei hoch sein: Von der Steuercausa des Unternehmers Siegfried Wolf über die Glücksspielcausen bis zur verzögerten Aktenlieferung. Niedrist war auch schon im Ibiza-U-Ausschuss Rede und Antwort gestanden.

Sechs Tote bei Massenflucht aus Rohingya-Flüchtlingslager

Kuala Lumpur/Yangon (Rangun) - Bei einem Massenausbruch von Rohingya-Flüchtlingen aus einem Internierungslager in Malaysia sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sie seien nach der Flucht beim Überqueren einer Schnellstraße von Fahrzeugen erfasst worden, zitierte die malaysische Nachrichtenagentur Bernama den örtlichen Polizeichef Mohamad Shuhaily Mohamad Zain. Unter den Toten seien auch zwei Kinder.

10.000 Soldaten räumen nach Unwettern in Südafrika auf

Durban - Nach einer der schlimmsten Unwetter-Katastrophen in Südafrika sollen am Mittwoch rund 10.000 Soldaten in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal eintreffen, um bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten zu helfen. Mindestens 448 Menschen waren vergangene Woche in den Überschwemmungen und Schlammlawinen ums Leben gekommen. Noch immer werden Dutzende vermisst. Präsident Cyril Ramaphosa rief einen landesweiten Katastrophenzustand aus.

Betrunkener verletzt Nachbarn mit Buschmesser schwer

Bregenz - Ein 38 Jahre alter betrunkener Mann hat am Dienstagabend in Bregenz seinen Nachbarn mit einem Buschmesser schwer verletzt. Der 45-jährige Nachbar hatte gegen 22.20 Uhr bei ihm geläutet, weil er sich durch laute Musik gestört fühlte, so die Polizei. Der 38-Jährige öffnete die Türe und schlug dem 45-Jährigen unvermittelt mit einem Buschmesser mit 45 Zentimeter langer Klinge auf den Kopf. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht.

