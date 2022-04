Josef F. bedingt aus Maßnahme- in Normalvollzug entlassen

Krems/Wien - Der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilte und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesene Josef F. wird nach einer Entscheidung des Landesgerichts Krems bedingt aus dem Maßnahmen- in den sogenannten Normalvollzug entlassen. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig, wie Sprecher Ferdinand Schuster am Mittwoch der APA mitteilte. Die Staatsanwaltschaft erhob Beschwerde, der Akt wurde dem Oberlandesgericht (OLG) Wien zur Entscheidung vorgelegt.

Maskenpflicht an Schulen fällt komplett

Wien - Die Maskenpflicht an den Schulen wird mit kommender Woche komplett aufgehoben. Das verkündete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch. Bisher war der Mund-Nasen-Schutz unter anderem noch auf den Gängen und in den Toiletten zu tragen. In der Klasse selbst musste schon seit längerem keine Maske mehr angelegt werden.

Evakuierungskorridor für Mariupol geplant

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mit Russland eine vorläufige Vereinbarung über die Einrichtung eines Fluchtkorridors für Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol erzielt. Die in Mariupol verbliebenen Marineinfanteristen baten indes um eine Evakuierung in einen Drittstaat. Unterdessen berichtet die Ukraine von einem massiven russischen Truppenaufmarsch im Osten des Landes.

Krieg und Corona lassen Defizit und Schuldenquote steigen

Wien - Die weltweite Krisensituation mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die Corona-Pandemie lässt Österreichs Budgetdefizit wie auch die Staatsschuldenquote steigen. Für 2022 erwartet Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), dass das Maastricht-Defizit statt der bisher prognostizierten gut 2 Prozent bei rund 3 Prozent liegen wird. Die Staatsschuldenquote sieht er bei 80 Prozent (statt 79). Gemeinsam mit den Sozialpartnern sollen nun strukturelle Maßnahmen erarbeitet werden.

Mehr als 7.500 Corona-Neuinfektionen und 31 Tote

Wien - Mit 7.571 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist die Rate weiter zurückgegangen. Zwar wird aufgrund der Beschränkungen nicht mehr so häufig getestet, doch laut Zahlen der Ministerien ging auch die Positiv-Rate innerhalb einer Woche von 6,7 auf 3,6 Prozent zurück. Allerdings waren viele Tote von Dienstag auf Mittwoch zu beklagen. 31 Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Erst Dienstagabend vermeldete das Gesundheitsministerium diesbezüglich Nachmeldungen.

Blümels Laptop im Fokus des ÖVP-U-Ausschusses

Wien - Die Hausdurchsuchung bei Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in der Casinos-Causa im Vorjahr und die Rolle seines Kabinettschefs bei der Übergabe eines zunächst verschollenen Laptops hat am Donnerstag zu Beginn den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss dominiert. Clemens-Wolfgang Niedrist, der weiterhin in dieser Funktion tätig ist, beschrieb, wie er den Computer von Blümels Lebensgefährtin übernahm - und zwar nicht aus dem Kinderwagen, sondern aus deren Wickeltasche.

Sechs Tote bei Massenflucht aus Rohingya-Flüchtlingslager

Kuala Lumpur/Yangon (Rangun) - Bei einem Massenausbruch von Rohingya-Flüchtlingen aus einem Internierungslager in Malaysia sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sie seien nach der Flucht beim Überqueren einer Schnellstraße von Fahrzeugen erfasst worden, zitierte die malaysische Nachrichtenagentur Bernama den örtlichen Polizeichef Mohamad Shuhaily Mohamad Zain. Unter den Toten seien auch zwei Kinder.

Schwangere in Kolumbien getötet und Baby herausgeschnitten

Bogota - In Kolumbien ist eine hochschwangere Obdachlose getötet worden, um ihr ihr ungeborenes Baby wegzunehmen. Der Frau sei die Kehle aufgeschlitzt worden, sagte der Bürgermeister der Stadt Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, am Dienstag einem örtlichen Radiosender. Dann sei ihr das Baby aus dem Bauch herausgeschnitten worden. Die Polizei hatte die Leiche der Frau vergangene Woche in dem nahe der Hauptstadt Bogot� gelegenen Ort gefunden. Das Baby überlebte und kam in staatliche Obhut.

