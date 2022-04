Mehrere ukrainische Orte unter Beschuss

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Nacht auf Donnerstag ist aus der Ukraine erneut Beschuss gemeldet worden. In der Großstadt Charkiw hätten nach Explosionen mindestens zwei Hochhäuser im nordöstlichen Bezirk Saltivka und mehrere geparkte Autos Feuer gefangen, berichtete die ukrainische Internetzeitung "Ukrajinska Prawda". Während Russland offenbar schon 80 Prozent der Region Luhansk kontrolliert, kündigte der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow für Donnerstag die Einnahme Mariupols an.

Bewertung von EU-Beitrittsantrag der Ukraine bis Ende Juni

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratspräsident Charles Michel rechnet noch in diesem Halbjahr mit einer offiziellen Bewertung des ukrainischen EU-Beitrittsantrags durch die Europäische Kommission. "Die Meinung der EU-Kommission wird bis Ende Juni vorliegen. Dann ist es in meiner Verantwortung zu bewerten, wann wir diese Frage auf die Tagesordnung des Europäischen Rates und des Rates setzen können", sagte Michel am Mittwochabend bei einem Besuch in Kiew nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform.

Moskau schlägt UNO-Vetomächte als Kiews Garanten vor

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben Moskaus könnten die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates in Zukunft Garantiestaaten für die Sicherheit der Ukraine werden. Das sagte ein Vertreter des russischen Außenministeriums, Alexej Polischtschuk, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag. Diese Frage werde bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau diskutiert, sagte Polischtschuk weiter.

Mehr als 200 Tote nach Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Die Zahl der Toten durch den Tropensturm "Megi" auf den Philippinen ist weiter gestiegen. Mindestens 224 Menschen seien ums Leben gekommen, mehr als 140 würden noch vermisst, teilte der nationale Katastrophenschutz am Donnerstag mit. "Megi", auf den Philippinen "Agaton" genannt, war der erste Tropensturm des Jahres und vor zehn Tagen an der Ostküste auf Land getroffen.

Nur noch das Burgenland ist corona-rot

Wien - Die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen hat sich auch diese Woche fortgesetzt. In allen Bundesländern gehen die Infektionen zurück, womit heute Abend nur noch das Burgenland auf der Corona-Ampel rot geschalten wird, wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission hervorgeht. Damit haben es diesmal zusätzlich Vorarlberg und Kärnten in die orange Zone des ohnehin noch hohen Risikos geschafft.

Palästinenser feuerten erneut Raketen auf Israel

Jerusalem - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht auf Donnerstag erneut mehrere Raketen auf das israelische Grenzgebiet abgefeuert. Zweimal ertönten die Sirenen im südlichen Teil des Landes, wie die israelische Armee auf Twitter mitteilte. Bei dem zweiten Angriff seien vier Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Diese seien aber von dem Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen worden, hieß es.

17.595 Fahrräder im vergangenen Jahr gestohlen

Wien - Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im vergangenen Jahr in Österreich zum siebenten Mal in Folge gesunken. Mit 17.595 gemeldeten Fahrraddiebstählen (Daten es Innenministeriums) wurde der niedrigste Wert im 21. Jahrhundert verzeichnet, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Zwei Drittel der dieser Delikte wurden in den Landeshauptstädten verübt. Die Aufklärungsquote ist mit neun Prozent niedrig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

