Putin: Industriezone in Mariupol muss nicht gestürmt werden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin sieht keinen Grund mehr, das Industriegebiet in Mariupol zu stürmen. Die entsprechenden Pläne würden nicht mehr umgesetzt, sagte Putin am Donnerstag. Die Anlage solle aber derartig blockiert werden, so dass es noch nicht mal mehr eine Fliege durchkäme, ohne entdeckt zu werden, erklärte Putin. Die Kontrolle über die Hafenstadt im Südosten der Ukraine erlangt zu haben, sei ein Erfolg.

Moskau schlägt UNO-Vetomächte als Kiews Garanten vor

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben Moskaus könnten die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates in Zukunft Garantiestaaten für die Sicherheit der Ukraine werden. Das sagte ein Vertreter des russischen Außenministeriums, Alexej Polischtschuk, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag. Diese Frage werde bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau diskutiert, sagte Polischtschuk weiter.

Inflation stieg im März auf 6,8 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Statistik Austria kletterte die Inflationsrate im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als die Inflationsrate 7,0 Prozent betrug. Die stärksten Preistreiber waren die Spritpreise sowie weiterhin hohe Preise für Haushaltsenergie. Gegenüber dem Vormonat Februar stieg das durchschnittliche Preisniveau um 2,1 Prozent.

Bei Kür des Generalstabschefs wird es ernst

Wien - Die Bewerbungsfrist für den Posten des Generalstabschefs ist am Mittwoch abgelaufen. Wer sich beworben hat, wird nicht bekannt gegeben, nur die Zahl der Bewerber, nämlich elf. Als Favorit gilt der Stabschef von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), Rudolf Striedinger. Chancen haben aber auch Harald Vodosek und Karl Pronhagl, als Außenseiter gilt der Tiroler Peter Vorhofer. Der bisherige Amtsinhaber Robert Brieger wechselt im Mai nach Brüssel.

Nur noch das Burgenland ist corona-rot

Wien - Die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen hat sich auch diese Woche fortgesetzt. In allen Bundesländern gehen die Infektionen zurück, womit heute Abend nur noch das Burgenland auf der Corona-Ampel rot geschalten wird, wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission hervorgeht. Damit haben es diesmal zusätzlich Vorarlberg und Kärnten in die orange Zone des ohnehin noch hohen Risikos geschafft.

Palästinenser feuerten erneut Raketen auf Israel

Jerusalem - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht auf Donnerstag erneut Raketen auf das israelische Grenzgebiet abgefeuert. Zweimal ertönten die Sirenen im südlichen Teil des Landes, wie die israelische Armee auf Twitter mitteilte. Nachdem am Abend eine Rakete im Bereich der Grenzstadt Sderot eingeschlagen war, ging eine zweite in der Nacht abgefeuerte Rakete im Gazastreifen selbst nieder.

Überschalltraining der Eurofighter-Piloten ab 25. April

Wien/Zeltweg - Das österreichische Bundesheer wird ab kommendem Montag fast zwei Wochen lang mit Eurofightern Abfangmanöver im Überschallbereich trainieren. Es wird daher mehrmals ein Überschallknall zu hören sein, kündigte das Militärkommando Steiermark am Donnerstag an. Es sollen jeweils zwei solcher Flüge pro Tag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr stattfinden. Zu Mittag und am Wochenende werde nicht geflogen.

