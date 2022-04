Putin: Abriegelung statt Einnahme von Stahlwerk in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland gibt den Plan auf, das belagerte Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol zu erstürmen. Einen entsprechenden Befehl erteilte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Stattdessen solle das riesige Werksgelände von Asowstal hermetisch abgeriegelt werden.

Moskau schlägt UNO-Vetomächte als Kiews Garanten vor

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben Moskaus könnten die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates in Zukunft Garantiestaaten für die Sicherheit der Ukraine werden. Das sagte ein Vertreter des russischen Außenministeriums, Alexej Polischtschuk, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag. Diese Frage werde bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau diskutiert, sagte Polischtschuk weiter.

Inflation kletterte im März auf 6,8 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Statistik Austria kletterte die Inflationsrate im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als die Inflationsrate 7,0 Prozent betrug. Starke Preistreiber waren einmal mehr die Spritpreise sowie die weiterhin hohen Preise für Haushaltsenergie. Gegenüber dem Vormonat Februar stieg das durchschnittliche Preisniveau um 2,1 Prozent.

Hamas-Chef droht mit Ausweitung des Konflikts um Tempelberg

Jerusalem - Der Chef der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas, Ismail Haniyeh, hat Israel mit einer Ausweitung des Konflikts um den Tempelberg gedroht. "Wir befinden uns erst zu Beginn des Kampfes", sagte Haniyeh am Donnerstag laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Ma'an. "So wie wir den sogenannten Flaggenmarsch besiegt haben, werden wir auch die Politik des Eindringens (auf dem Tempelberg) besiegen."

Nur noch das Burgenland ist corona-rot

Wien - Die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen hat sich auch diese Woche fortgesetzt. In allen Bundesländern gehen die Infektionen zurück, womit heute Abend nur noch das Burgenland auf der Corona-Ampel rot geschalten wird, wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission hervorgeht. Damit haben es diesmal zusätzlich Vorarlberg und Kärnten in die orange Zone des ohnehin noch hohen Risikos geschafft.

Bei Kür des Generalstabschefs wird es ernst

Wien - Die Bewerbungsfrist für den Posten des Generalstabschefs ist am Mittwoch abgelaufen. Wer sich beworben hat, wird nicht bekannt gegeben, nur die Zahl der Bewerber, nämlich elf. Als Favorit gilt der Stabschef von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), Rudolf Striedinger. Chancen haben aber auch Harald Vodosek und Karl Pronhagl, als Außenseiter gilt der Tiroler Peter Vorhofer. Der bisherige Amtsinhaber Robert Brieger wechselt im Mai nach Brüssel.

Starkes Erdbeben erschüttert Nicaragua

Managua - Ein starkes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Donnerstag vor der Westküste Nicaraguas ereignet. Laut Angaben der US-Erdbebenwarte USGS erreichte es nach ersten Erkenntnissen eine Stärke von 6,7. Das Epizentrum lag demnach rund 58 Kilometer südwestlich der Ortschaft Masachapa. Aus einigen Gegenden seien Stromausfälle gemeldet worden. Angaben über etwaige Opfer oder Sachschäden lagen zunächst nicht vor.

SPÖ-Gemeinden fordern Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz

Wien - Der Sozialdemokratische GemeindevertreterInnenverband (GVV) hat in einem offenen Brief an die Bundesregierung sowie die ÖVP- und Grünen-Abgeordneten von Nationalrat und Bundesrat appelliert, "endlich" einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung umzusetzen. Nach jahrelanger Diskussion sei es nun an der Zeit, in die Umsetzung zu kommen. Die GVV-Vertreter rund um SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross haben dafür in ihrem Schreiben einen Fünf-Stufen-Plan vorgelegt.

