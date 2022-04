Putin: Abriegelung statt Einnahme von Stahlwerk in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland will die letzte Bastion der ukrainischen Armee in der Hafenstadt Mariupol nun doch nicht erstürmen und setzt stattdessen auf eine Belagerung. "Ich halte die vorgeschlagene Erstürmung des Gewerbegebiets für nicht notwendig", erklärte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. "Ich befehle ihnen, diese abzusagen."

Moskau schlägt UNO-Vetomächte als Kiews Garanten vor

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben Moskaus könnten die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates in Zukunft Garantiestaaten für die Sicherheit der Ukraine werden. Das sagte ein Vertreter des russischen Außenministeriums, Alexej Polischtschuk, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag. Diese Frage werde bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau diskutiert, sagte Polischtschuk weiter.

Inflation kletterte im März auf 6,8 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Statistik Austria kletterte die Inflationsrate im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als die Inflationsrate 7,0 Prozent betrug. Starke Preistreiber waren einmal mehr die Spritpreise sowie die weiterhin hohen Preise für Haushaltsenergie. Gegenüber dem Vormonat Februar stieg das durchschnittliche Preisniveau um 2,1 Prozent.

11.948 Neuinfektionen und Rückgänge im Krankenhaus

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am heutigen Donnerstag kamen jedoch wieder knapp 12.000 neue Fälle hinzu, der höchste Wert seit vergangenem Mittwoch. Die Ministerien meldeten exakt 11.948 weitere Infizierte. Der Sieben-Tages-Schnitt stieg wieder leicht auf 8.191 Fälle an. Bei den Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge. Insgesamt 172 Infizierte weniger wurden am Donnerstag in den Spitälern behandelt.

Nur noch das Burgenland ist corona-rot

Wien - Die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen hat sich auch diese Woche fortgesetzt. In allen Bundesländern gehen die Infektionen zurück, womit heute Abend nur noch das Burgenland auf der Corona-Ampel rot geschalten wird, wie aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission hervorgeht. Damit haben es diesmal zusätzlich Vorarlberg und Kärnten in die orange Zone des ohnehin noch hohen Risikos geschafft.

Coronakrise wird immer öfter zum Grund für eine Firmenpleite

Wien - Die Coronakrise wird immer häufiger zum Grund für eine Firmeninsolvenz. Im Vorjahr war bereits knapp jede vierte Insolvenz auf die Pandemie zurückzuführen, geht aus einer Analyse des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 hervor. Probleme wie eine schlechte Kostenstruktur, Schwächen bei der Finanzierung oder im Controlling oder Absatzschwächen waren dagegen weniger häufig die Ursache. Auch Gründungsfehler sind in rund einem Fünftel der Fälle für eine Pleite verantwortlich.

Macron kann nach TV-Duell auf Wiederwahl hoffen

Paris - Der französische Staatschef Emmanuel Macron geht nach dem Fernsehduell mit seiner Rivalin Marine Le Pen als klarer Favorit in die Stichwahl um die Präsidentschaft. Auch die fast drei Stunden lange und teil hitzig geführte TV-Debatte mit dem Amtsinhaber konnte die rechte Herausforderin nicht nutzen, um die Stimmung zu drehen. In einer Umfrage des Senders BFM in der Nacht auf Donnerstag fanden 59 Prozent der Zuschauer Macron überzeugender.

Hamas-Chef droht mit Ausweitung des Konflikts um Tempelberg

Jerusalem - Der Chef der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas, Ismail Haniyeh, hat Israel mit einer Ausweitung des Konflikts um den Tempelberg gedroht. "Wir befinden uns erst zu Beginn des Kampfes", sagte Haniyeh am Donnerstag laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Ma'an. "So wie wir den sogenannten Flaggenmarsch besiegt haben, werden wir auch die Politik des Eindringens (auf dem Tempelberg) besiegen."

