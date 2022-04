Kiew: Keine russischen Geländegewinne an Hauptfronten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die russischen Truppen haben nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden keine Geländegewinne an den Hauptfronten gemacht. Russland begreife auch, dass es das Stahlwerk in Mariupol nicht mit Gewalt einnehmen könne, sagte am Donnerstag Olexij Arestowytsch, der enger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist.

Inflation kletterte im März auf 6,8 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Nach Angaben der Statistik Austria kletterte die Inflationsrate im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als die Inflationsrate 7,0 Prozent betrug. Angeheizt wurde die Inflation einmal mehr von dem hohen Preisen für Treibstoffe und Haushaltsenergie. SPÖ, FPÖ und NEOS forderten angesichts dessen weitere Entlastungen für die Bevölkerung.

Heftige Gewitter prägten viel zu warmes Jahr 2021

Wien - Das vergangene Jahr war mit einem Plus von 1,2 Grad Celsius im Vergleich zu den Jahren 1961 bis 1990 "viel zu warm" und zudem von heftigen Unwettern und lokalen Rekordregenmengen geprägt. Das geht aus dem am Donnerstag bei der Fachkonferenz "Klimatag 2022" in Wien vorgestellten "Klimastatusbericht 2021" hervor. Die Autoren des Reports erwarten eine weitere Zunahme schwerer, schadensverursachender Gewitter während des 21. Jahrhunderts in Österreich.

Coronakrise wird immer öfter zum Grund für eine Firmenpleite

Wien - Die Coronakrise wird immer häufiger zum Grund für eine Firmeninsolvenz. Im Vorjahr war bereits knapp jede vierte Insolvenz auf die Pandemie zurückzuführen, geht aus einer Analyse des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 hervor. Probleme wie eine schlechte Kostenstruktur, Schwächen bei der Finanzierung oder im Controlling oder Absatzschwächen waren dagegen weniger häufig die Ursache. Auch Gründungsfehler sind in rund einem Fünftel der Fälle für eine Pleite verantwortlich.

11.948 Neuinfektionen und Rückgänge im Krankenhaus

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am heutigen Donnerstag kamen jedoch wieder knapp 12.000 neue Fälle hinzu, der höchste Wert seit vergangenem Mittwoch. Darin enthalten sind aber Nachmeldungen im Burgenland. Die Ministerien meldeten exakt 11.948 weitere Infizierte. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg wieder leicht auf 8.191 Fälle an. Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge.

Schusswaffen in USA nun häufigste Todesursache von Kindern

Ann Arbor (Michigan) - Vorfälle mit Schusswaffen haben einer Berechnung zufolge Verkehrsunfälle in den USA als häufigste Todesursache junger Menschen bis 19 Jahren abgelöst. Mehr als 4.300 Kinder und Jugendliche seien im Jahr 2020 durch Schusswaffen gestorben - etwa bei Tötungsdelikten und unbeabsichtigten Tötungen, berichten Forschende der University of Michigan mit Sitz in Ann Arbor im "New England Journal of Medicine". Die Autoren analysierten dafür Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC.

Starkes Erdbeben erschüttert Nicaragua

Managua - Ein starkes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Donnerstag vor der Westküste Nicaraguas ereignet. Laut Angaben der US-Erdbebenwarte USGS erreichte es nach ersten Erkenntnissen eine Stärke von 6,7. Das Epizentrum lag demnach rund 58 Kilometer südwestlich der Ortschaft Masachapa. Es gebe bisher weder Opfer noch größere Schäden, teilte Vizepräsidentin Rosario Murillo laut örtlichen Medienberichten mit.

Tote bei Explosion in afghanischer Stadt Mazar-i-Sharif

Kabul - In der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif sind mindestens elf Menschen bei einer Explosion in einer Moschee getötet worden. 32 weitere Verletzte seien in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, sagte der Gesundheitsdirektor der Provinz, Najibullah Tawana, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

