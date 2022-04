Kiew: Keine russischen Geländegewinne an Hauptfronten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die russischen Truppen haben nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden keine Geländegewinne an den Hauptfronten gemacht. Russland begreife auch, dass es das Stahlwerk in Mariupol nicht mit Gewalt einnehmen könne, sagte am Donnerstag Olexij Arestowytsch, der enger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist.

Derzeit rund 500 Flüchtlinge aus der Ukraine pro Tag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz der Intensivierung der Kampfhandlungen in der Ost-Ukraine hat sich an der Flüchtlingssituation in Österreich wenig geändert. Aktuell werden im Schnitt 500 Registrierungen vorgenommen, womit man weiter in der Talsohle sei, wie Flüchtlingskoordinator Michael Takacs am Donnerstag bei einem Pressegespräch berichtete. Besonders betroffen von der Fluchtbewegung ist aktuell Moldau, das Takacs kommende Woche bereisen wird.

Inflation kletterte im März auf 6,8 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Nach Angaben der Statistik Austria kletterte die Inflationsrate im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als die Inflationsrate 7,0 Prozent betrug. Angeheizt wurde die Inflation einmal mehr von dem hohen Preisen für Treibstoffe und Haushaltsenergie. SPÖ, FPÖ und NEOS forderten angesichts dessen weitere Entlastungen für die Bevölkerung.

NÖM warnt vor steigenden Milchpreisen

Baden/Wien - Die nach Berglandmilch zweitgrößte Molkerei Österreichs, die NÖM mit Sitz in Baden, warnt vor stark steigenden Preise bei Milch und Milchprodukten. Der Preis für einen Liter Rohmilch sei bereits um mehr als 10 Cent gestiegen, das sei ein Kostenanstieg um 30 Prozent, teilte NÖM-Vorstand Alfred Berger am Donnerstag per Aussendung mit. Gegenüber dem Lebensmittelhandel kündigte er "vorsorglich Lieferstopps von bestimmten Produkten" an.

Heftige Gewitter prägten viel zu warmes Jahr 2021

Wien - Das vergangene Jahr war mit einem Plus von 1,2 Grad Celsius im Vergleich zu den Jahren 1961 bis 1990 "viel zu warm" und zudem von heftigen Unwettern und lokalen Rekordregenmengen geprägt. Das geht aus dem am Donnerstag bei der Fachkonferenz "Klimatag 2022" in Wien vorgestellten "Klimastatusbericht 2021" hervor. Die Autoren des Reports erwarten eine weitere Zunahme schwerer, schadensverursachender Gewitter während des 21. Jahrhunderts in Österreich.

Sorge vor weitere Eskalation in Nahost

Jerusalem - Neuer Raketenbeschuss auf Israel und Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen schüren die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Militante Palästinenser in dem Küstengebiet feuerten in der Nacht zum Donnerstag erneut Raketen auf das Grenzgebiet, wie die israelische Armee mitteilte. Am Abend schlug demnach eine Rakete im Bereich von Sderot ein, eine zweite in der Nacht abgefeuerte Rakete ging im Gazastreifen selbst nieder.

11.948 Neuinfektionen und Rückgänge im Krankenhaus

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am heutigen Donnerstag kamen jedoch wieder knapp 12.000 neue Fälle hinzu, der höchste Wert seit vergangenem Mittwoch. Darin enthalten sind aber Nachmeldungen im Burgenland. Die Ministerien meldeten exakt 11.948 weitere Infizierte. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg wieder leicht auf 8.191 Fälle an. Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge.

SPÖ-Gemeinden fordern Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz

Wien - Der Sozialdemokratische GemeindevertreterInnenverband (GVV) hat in einem offenen Brief an die Bundesregierung sowie die ÖVP- und Grünen-Abgeordneten von Nationalrat und Bundesrat appelliert, "endlich" einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung umzusetzen. Nach jahrelanger Diskussion sei es nun an der Zeit, in die Umsetzung zu kommen. Die GVV-Vertreter rund um SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross haben dafür in ihrem Schreiben einen Fünf-Stufen-Plan vorgelegt.

