Kiew: Keine russischen Geländegewinne an Hauptfronten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die russischen Truppen haben nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden keine Geländegewinne an den Hauptfronten gemacht. Russland begreife auch, dass es das Stahlwerk in Mariupol nicht mit Gewalt einnehmen könne, sagte am Donnerstag Olexij Arestowytsch, der enger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist.

Derzeit rund 500 Flüchtlinge aus der Ukraine pro Tag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz der Intensivierung der Kampfhandlungen in der Ost-Ukraine hat sich an der Flüchtlingssituation in Österreich wenig geändert. Aktuell werden im Schnitt 500 Registrierungen vorgenommen, womit man weiter in der Talsohle sei, wie Flüchtlingskoordinator Michael Takacs am Donnerstag bei einem Pressegespräch berichtete. Besonders betroffen von der Fluchtbewegung ist aktuell Moldau, das Takacs kommende Woche bereisen wird.

Inflation kletterte im März auf 6,8 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Nach Angaben der Statistik Austria kletterte die Inflationsrate im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit November 1981 erreicht, als die Inflationsrate 7,0 Prozent betrug. Angeheizt wurde die Inflation einmal mehr von dem hohen Preisen für Treibstoffe und Haushaltsenergie. SPÖ, FPÖ und NEOS forderten angesichts dessen weitere Entlastungen für die Bevölkerung.

Umbau des Hitler-Geburtshauses wird teurer und kommt später

Braunau am Inn - Der geplante Umbau des Hitler-Geburtshauses in Braunau wird offenbar deutlich teurer als geplant. Statt mit den bisher veranschlagten fünf Millionen Euro rechne man mit elf Millionen Euro, bestätigte das Innenministerium einen Bericht des ORF Radio Oberösterreich am Donnerstag. Auch der Baustart soll sich demnach verzögern. Erst 2023 soll der Umbau beginnen und bis 2025 dauern, ursprünglich wollte man 2022 bereits fertig sein.

Viele Tote nach landesweiten Anschlägen in Afghanistan

Kabul/Mazar-i-Sharif - Bei Anschlägen in mehreren Großstädten Afghanistans sind mindestens 28 Menschen getötet worden. Der größte Bombenanschlag galt einer schiitischen Moschee in der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif und forderte am Donnerstag mindestens 20 Todesopfer und 60 Verletzte, wie ein Arzt in der Provinzhauptstadt der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Attacke für sich.

Nur noch das Burgenland ist corona-rot

Wien - Die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen hat sich auch diese Woche fortgesetzt. In allen Bundesländern gehen die Infektionen zurück, womit heute von der zuständigen Kommission nur noch das Burgenland auf der Corona-Ampel rot geschalten wurde. Damit haben es diesmal zusätzlich Vorarlberg und Kärnten in die orange Zone des ohnehin noch hohen Risikos geschafft.

11.948 Neuinfektionen und Rückgänge im Krankenhaus

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich flacht weiter ab. Am heutigen Donnerstag kamen jedoch wieder knapp 12.000 neue Fälle hinzu, der höchste Wert seit vergangenem Mittwoch. Darin enthalten sind aber Nachmeldungen im Burgenland. Die Ministerien meldeten exakt 11.948 weitere Infizierte. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg wieder leicht auf 8.191 Fälle an. Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge.

Sorge vor weitere Eskalation in Nahost

Jerusalem - Neuer Raketenbeschuss auf Israel und Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen schüren die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Militante Palästinenser in dem Küstengebiet feuerten in der Nacht zum Donnerstag erneut Raketen auf das Grenzgebiet, wie die israelische Armee mitteilte. Am Abend schlug demnach eine Rakete im Bereich von Sderot ein, eine zweite in der Nacht abgefeuerte Rakete ging im Gazastreifen selbst nieder.

