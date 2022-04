Moskau will volle Kontrolle über Donbass und Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russland strebt nach Angaben eines ranghohen Generals die vollständige Kontrolle über den gesamten Donbass sowie die Südukraine an. Seit Beginn der "zweiten Phase der Spezialoperation" der russischen Armee in der Ukraine sei es "eine ihrer Aufgaben, die vollständige Kontrolle über den Donbass und die Südukraine zu erlangen", sagte der Generalmajor Rustam Minnekajew am Freitag laut russischen Nachrichtenagenturen. So könne man auch nach Transnistrien gelangen.

Vorarlberger Wirtschaftsbund soll extern geprüft werden

Bregenz - Die Affäre rund um die Inserate des Vorarlberger Wirtschaftsbunds zieht immer weitere Kreise. Laut einem Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" (Freitag) soll Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bei einem Betriebsbesuch selbst um Inserate geworben und dafür politisches Entgegenkommen versprochen haben. "Ich bin doch kein Inseratenkeiler", stellte Wallner dies in Abrede. Er will den Wirtschaftsbund nun durch eine externe Kanzlei prüfen lassen.

Papst verzichtet vorerst auf Treffen mit Russlands Patriarch

Vatikanstadt/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Papst Franziskus verzichtet vorerst auf ein Treffen mit dem russischen Patriarchen Kyrill. Die Beziehungen zum Patriarchen von Moskau seien "sehr gut", aber der Vatikan habe ein zweites Treffen mit Patriarch Kyrill in Jerusalem absagen müssen, sagte er in einem Interview mit der argentinischen Tageszeitung "La Naci?n". "Unsere Diplomatie hat begriffen, dass ein Treffen zwischen uns beiden zu diesem Zeitpunkt viel Verwirrung stiften könnte", so der Papst im Interview.

Bund soll laut Rechnungshof Cybersicherheit stärken

Wien - Der Rechnungshof (RH) ortet Verbesserungsbedarf bei der Cybersicherheit im Bundeskanzleramt und dem Innen-, Verteidigungs- und Außenministerium. So fehle es an Krisen-, Kontinuitäts- und Einsatzplänen, und auch ein Lagezentrum zur Bearbeitung von Notfällen müsse geschaffen werden. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht gibt es aber auch Lob: Der Cyberangriff auf das Außenministerium Ende 2019 sei "grundsätzlich erfolgreich" bewältigt worden, heißt es darin.

Karmasin refundierte gesamte Minister-Gehaltsfortzahlung

Wien - Die in der Inseraten-Causa beschuldigte Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) hat nun die gesamte Summe ihrer bezogenen Ministerinnen-Gehaltsfortzahlung zurückgezahlt. Wie ihr Rechtsanwalt Norbert Wess der APA mitteilte und das Kanzleramt bestätigte, hat Karmasin inzwischen auch noch den vom Bundeskanzleramt reklamierten ausstehenden Betrag von knapp 12.000 Euro refundiert. Karmasin selbst betonte, dass sie "keinesfalls gegen die gesetzlichen Vorgaben verstoßen wollte".

Sommer 2021 der bisher wärmste in Europa

Reading - Der vergangene Sommer war in Europa aktuellen Klimadaten zufolge der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Er war rund ein Grad wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, wie aus dem aktuellen Jahresbericht des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervorgeht, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Verletzte bei erneuten Konfrontationen auf Tempelberg

Jerusalem - Bei neuen Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond meldete am Freitag 31 verletzte Palästinenser, davon seien 14 in Krankenhäusern behandelt worden. Seit einer Woche ist es immer wieder zu Zusammenstößen auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) gekommen.

Ein Fall von mysteriöser Hepatitis in Italien gemeldet

Rom - In Italien ist ein Fall akuter Hepatitis unklarer Herkunft bei einem vierjährigen Kind festgestellt worden. Der Bub aus der toskanischen Stadt Prato wurde in das Kinderkrankenhaus "Bambino Gesu" in Rom eingeliefert, bestätigten die Gesundheitsbehörden der Toskana am Freitag. Der Zustand des Kindes sei ernst, eine Lebertransplantation wird nicht ausgeschlossen.

