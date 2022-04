Moskau will volle Kontrolle über Donbass und Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Mit seiner Offensive im Osten der Ukraine strebt Russland nach Darstellung seines Militärs die volle Kontrolle über den Donbass und einen Landkorridor zur annektierten Halbinsel Krim an. Dies solle im Rahmen einer zweiten Phase des Militäreinsatzes geschehen, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax am Freitag den Vize-Kommandant des zentralen Militärbezirks Russlands, Rustam Minnekajew. So könne eine "Landverbindung" zur Krim und nach Transnistrien geschaffen werden.

Nehammer telefoniert mit Chinas Ministerpräsident Li

Wien/Peking - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang telefoniert, wobei der Krieg in der Ukraine ein Schwerpunktthema bildete. Nehammer berichtete dabei über seine jüngsten Besuche in Kiew und Moskau. Österreich und China würden sich weiterhin für eine diplomatische Lösung einsetzen, hieß es seitens des Bundeskanzleramtes.

PCR-Test-Labor Lifebrain kündigt 509 Mitarbeiter

Wien - Das Wiener Großlabor Lifebrain, das die PCR-Tests im Rahmen der Initiative "Alles gurgelt" auswertet, hat mit heute, Freitag, 509 der 1.210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Als Grund gab das Unternehmen die deutliche Reduktion der Testvolumina nach Änderung der Vorgaben durch den Bund an.

Papst verzichtet vorerst auf Treffen mit Russlands Patriarch

Vatikanstadt/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Papst Franziskus verzichtet vorerst auf ein Treffen mit dem russischen Patriarchen Kyrill. Die Beziehungen zum Patriarchen von Moskau seien "sehr gut", aber der Vatikan habe ein zweites Treffen mit Patriarch Kyrill in Jerusalem absagen müssen, sagte er in einem Interview mit der argentinischen Tageszeitung "La Naci�n". "Unsere Diplomatie hat begriffen, dass ein Treffen zwischen uns beiden zu diesem Zeitpunkt viel Verwirrung stiften könnte", so der Papst im Interview.

Corona-Totenzahlen werden sukzessive eingemeldet

Wien - Nachdem am Dienstag bekannt geworden ist, dass weitaus mehr Menschen in Österreich an oder mit Corona gestorben sind, werden jetzt sukzessive die Zahlen aus den Bundesländern nachgemeldet, alle haben sich dennoch nicht vollständig durchgeschlagen. Von Donnerstag auf Freitag kamen laut Ministerium somit 959 Todesfälle hinzu. Nach derzeitigen Zahlen gab es seit Pandemiebeginn 18.016 Tote. Endgültig sollen die Zahlen in den kommenden Tagen eingespielt sein, hieß es.

Keine Ermittlungen um von Bagger gezogenem Lobau-Aktivisten

Wien - Im Zusammenhang mit der Räumung eines Protestcamps in der Wiener Lobau vom 5. April, nach der im Anschluss auf einem angrenzenden Gelände ein junger Aktivist von der Polizei unsanft von einem Bagger befördert wurde, gibt es derzeit keine strafrechtlichen Ermittlungen. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Freitag auf APA-Anfrage mit.

Einigung auf Ende der Diskriminierung bei Blutspenden

Wien - Die Bundesregierung hat sich offenbar weitgehend auf ein Ende des Ausschlusses von Homo- und Bisexuellen vom Blutspenden verständigt. Ein entsprechender Verordnungsentwurf befinde sich in der letzten Runde der Abstimmungsgespräche der Koalition, berichtete die Parlamentskorrespondenz. "Wir sind auf dem besten Weg zu einer politischen Einigung, endlich", twitterte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Freitag. Erfreulicherweise unterstütze die ÖVP nun dieses Anliegen.

Wiener Börse am Nachmittag weiter im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiter im Minus gezeigt. Der Leitindex ATX fiel bis 14.45 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.318,65 Zähler. Für Druck auf die Aktienmärkte sorgen derzeit Spekulationen um einen großen Zinsschritt der US-Notenbank. Polytec legten Zahlen für 2021 vor, die Aktien fielen nach Kursgewinnen zu Sitzungsbeginn bis zum Nachmittag um 1,9 Prozent. Banken gaben nach. Raiffeisen Bank International fielen 2,9 Prozent, Erste Group verloren 1,8 Prozent.

