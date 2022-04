EU: Neues Gesetz gegen Hass im Netz

Brüssel/EU-weit - Die EU-Institutionen haben sich auf strengere Regeln für Internetkonzerne wie Google und Amazon geeinigt. Wie EU-Kommission und Parlament mitteilten, verständigten sich ihre Unterhändler in der Nacht zum Samstag mit den Mitgliedstaaten auf den sogenannten Digital Services Act (DSA). Mit dem Gesetz über digitale Dienste müssen Onlineplattformen künftig verstärkt gegen Hass- und Falschnachrichten und andere illegale Inhalte vorgehen.

UNO-Generalsekretär besucht nach Moskau auch die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres wird nach seinem Besuch in Moskau auch in die Ukraine reisen. "Er wird ein Arbeitstreffen mit Außenminister Dmytro Kuleba haben und am 28. April von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen werden", teilten die Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mit. Zuvor war bekannt geworden, dass Guterres nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine am Dienstag (26. April) Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau treffen wird.

Russische Einheiten in immer mehr Orten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainischen Angaben zufolge haben sich russische Einheiten in mehreren Orten im Osten der Ukraine festgesetzt. Binnen 24 Stunden hätten russische Truppen Angriffe in Richtung der Stadt Slowjansk in der Region Donezk durchgeführt und in der Kleinstadt Losowa, einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt in der Region Charkiw, Fuß gefasst. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem Bericht am Freitagabend mit.

Selenskyj: Ukraine erhält endlich erbetene Waffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Partner der Ukraine liefern Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge nun endlich die Waffen, um die sein Land gebeten habe. Diese würden helfen, die Leben Tausender Menschen zu retten, erklärt er in einer Videoansprache in der Nacht zum Samstag. Unterdessen empfing US-Außenminister Antony Blinken den ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal in Washington und sicherte ihm weitere Unterstützung durch die USA zu, wie das US-Außenministerium mitteilte.

Wirtschaftsbund wird extern geprüft - Wallner unter Druck

Bregenz - Der Vorarlberger Wirtschaftsbund wird sich - wie von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) angekündigt - von einer externen Unternehmensgesellschaft prüfen lassen. Das hat der interimistische Obmann Karlheinz Rüdisser am Freitagabend bekannt gegeben. Unter die Lupe genommen wird der Zeitraum von 2016 bis 2020. Bereits zu Mittag hatten die Oppositionsparteien den Rücktritt von ÖVP-Landeschef Wallner als Landeshauptmann gefordert.

59. Kunstbiennale Venedig wird offiziell eröffnet

Venedig - In Venedig wird am Samstag die Kunstbiennale offiziell eröffnet. Zum 59. Mal gibt die traditionsreiche Großausstellung in den Giardini und im Arsenale einen Überblick über das internationale Kunstgeschehen. Da die vorangegangene Architekturbiennale pandemiebedingt um ein Jahr verschoben wurde, findet die Kunstbiennale nun ebenfalls ein Jahr verspätet statt.

57 Verletzte bei Ausschreitungen in Jerusalem

Jerusalem - Bei neuen Zusammenstößen mit der israelischen Polizei auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sind Medizinern zufolge mindestens 57 Palästinenser verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Polizei griffen die Einsatzkräfte ein, als sich Hunderte Menschen, aus deren Reihen Steine und Feuerwerkskörper geworfen worden seien, der Klagemauer näherten. Am Abend feuerten militante Palästinenser erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red