UNO-Generalsekretär besucht nach Moskau auch die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres wird nach seinem Besuch in Moskau auch in die Ukraine reisen. "Er wird ein Arbeitstreffen mit Außenminister Dmytro Kuleba haben und am 28. April von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen werden", teilten die Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mit. Zuvor war bekannt geworden, dass Guterres nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine am Dienstag (26. April) Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau treffen wird.

Fluchtkorridor für Mariupol bestätigt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Behörden haben das Zustandekommen eines Fluchtkorridors für die vom Krieg zerstörte Hafenstadt Mariupol bestätigt. "Die Evakuierung aus dem okkupierten Mariupol beginnt um 11.00 Uhr vom Einkaufszentrum "Port-City" aus", teilte der ukrainische Stadtrat von Mariupol am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Busse in die von der Ukraine kontrollierte Großstadt Saporischschja seien für Frauen, Kinder und Alte gedacht, teilte die Behörde weiter mit.

Ukraine: Russische Angriffe auf ganzer Front bei Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Truppen haben ihre Angriffsbemühungen nach ukrainischen Angaben im Donbass-Gebiet verstärkt. "In Richtung Donezk führt der Feind Angriffshandlungen entlang der gesamten Frontlinie durch", teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht Samstag früh mit. Die stärksten russischen Angriffe zielen demnach auf die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk.

NEOS wollen zuverlässigen Plan für sichere Energieversorgung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die NEOS werfen Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor, zu wenig für eine sichere Energieversorgung zu sorgen. "Gewessler scheint in wochenlanger Schockstarre zu verharren und muss endlich aufwachen und aktiv werden", meinte NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger gegenüber der APA. Kommenden Mittwoch will man das Thema in der Aktuellen Europastunde im Nationalrat behandeln.

EU: Neues Gesetz gegen Hass im Netz

Brüssel/EU-weit - Die EU-Institutionen haben sich auf strengere Regeln für Internetkonzerne wie Google und Amazon geeinigt. Wie EU-Kommission und Parlament mitteilten, verständigten sich ihre Unterhändler in der Nacht auf Samstag mit den Mitgliedstaaten auf den sogenannten Digital Services Act (DSA). Mit dem Gesetz über digitale Dienste müssen Onlineplattformen künftig verstärkt gegen Hass- und Falschnachrichten und andere illegale Inhalte vorgehen.

Massengrab nahe französischer Militärbasis in Mali entdeckt

Bamako - Die malische Armee hat den Fund eines Massengrabes in der Nähe einer kürzlich aufgegebenen französischen Militärbasis verkündet. Nahe des Stützpunktes Gossi seien "Leichen in fortgeschrittenem Verwesungszustand in einem Massengrab entdeckt" worden, erklärte der Generalstab der Streitkräfte am Freitagabend. Wenige Stunden zuvor hatte die französische Armee russische Söldner bezichtigt, in der Gegend Gräueltaten zu inszenieren.

59. Kunstbiennale Venedig wird offiziell eröffnet

Venedig - In Venedig wird am Samstag die Kunstbiennale offiziell eröffnet. Zum 59. Mal gibt die traditionsreiche Großausstellung in den Giardini und im Arsenale einen Überblick über das internationale Kunstgeschehen. Da die vorangegangene Architekturbiennale pandemiebedingt um ein Jahr verschoben wurde, findet die Kunstbiennale nun ebenfalls ein Jahr verspätet statt.

