Macron und Le Pen in französischer Präsidentenstichwahl

Paris - In Frankreich findet am Sonntag die Stichwahl des Staatspräsidenten statt. Die Entscheidung fällt zwischen dem zentrumsliberalen, pro-europäischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und seiner rechtspopulistischen, europaskeptischen Herausforderin Marine Le Pen. Laut Umfragen liegt der 44-Jährige mehr als zehn Prozentpunkte vor seiner Mitbewerberin.

Flüchtlingsboote im Mittelmeer gesunken

Beirut/Tunis - Vier Boote mit 120 Migranten sind vor der tunesischen Küste gesunken, bei dem Versuch, das Mittelmeer nach Italien zu überqueren. Mindestens zwölf Afrikaner starben dabei und weitere zehn werden vermisst, sagte ein Beamter der Küstenwache gegenüber Reuters. Weitere 98 Migranten konnten gerettet werden. Bei einem anderen Unglück sank vor der Küste der libanesischen Stadt Tripoli ein Flüchtlingsboot mit 60 Menschen an Bord; die Leiche eines Kindes geborgen worden.

Kogler-Wiederwahl kommenden Samstag

Villach/Wien - Die Grünen setzen auf personelle Kontinuität an ihrer Parteispitze. Beim Bundeskongress am kommenden Samstag (30. April) in Villach wird Vizekanzler Werner Kogler ohne Gegenkandidat als Bundessprecher wiedergewählt, dreieinhalb Jahre nach seiner ersten Kür im Herbst 2018. Hinter ihm kündigt sich aber an, was kommen könnte, soll doch Umweltministerin Leonore Gewessler als Stellvertreterin in Stellung gebracht werden.

Industrie in Österreich pumpte wieder mehr CO2 in die Luft

Wien/Linz - Österreichs Industrie hat 2021 wieder deutlich mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gepumpt. Die vom EU-Zertifikatehandel erfassten Anlagen haben Abgase im Gegenwert von 28,7 Mio. Tonnen CO2 ausgestoßen, wie von der APA ausgewertete vorläufige Daten der EU-Kommission zeigen. Inklusive Fluglinien sind es 30,3 Mio. Tonnen. Damit wurde der Rückgang des Pandemie-Jahres 2020 großteils wettgemacht. Fast ein Drittel der Emissionen entfällt auf das Stahlwerk der voestalpine in Linz.

Laut Ukraine Zwangsrekrutierungen in besetzten Gebieten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine wirft russischen Truppen eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Neben jungen Menschen seien davon in den Regionen Cherson, Saporischschja und Charkiw speziell auch Mediziner betroffen, schrieb die ukrainische Militäraufklärung am Samstag bei Facebook. So sei medizinisches Personal aus der Stadt Wowtschansk im Gebiet Charkiw unter Androhung , umgebracht zu werden, gezwungen worden, russische Soldaten an der Front zu behandeln.

Selenskyj: US-Minister Austin und Blinken am Sonntag in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat inmitten des russischen Angriffskrieges überraschend einen Besuch einer hochrangigen US-Delegation für diesen Sonntag in Kiew angekündigt. "Ich denke nicht, dass es ein großes Geheimnis ist. Morgen werde ich ein Treffen mit dem US-Verteidigungsminister (Lloyd Austin) und mit Außenminister (Antony) Blinken haben", sagte Selenskyj am Samstag bei einer Pressekonferenz in einer U-Bahn-Station in Kiew.

Über 100 Tote bei Explosion in Nigeria

Abuja - Bei einer Explosion in einem Depot einer illegalen Öl-Raffinerie in Nigeria sind nach offiziellen Angaben in der Nacht mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, sagte der Öl-Kommissar des Bundesstaates Rivers, Goodluck Opiah, am Samstag. Ein Vertreter der Nichtregierungsorganisation Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC) bestätigte das Unglück.

