Macron und Le Pen in französischer Präsidentenstichwahl

Paris - Die entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist angelaufen. Rund 48,7 Millionen eingeschriebene Wähler können zwischen dem liberalen Staatschef Emmanuel Macron und seiner rechten Herausforderin Marine Le Pen abstimmen. Das Innenministerium gab die Wahlbeteiligung bis 12 Uhr am Sonntag mit 26,41 Prozent an. Damit lag sie leicht über der Beteiligung von 25,48 Prozent zur gleichen Zeit im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen.

Russland setzt Angriffe auf Stahlwerk in Mariupol fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf das belagerte Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol fort. Das von ukrainischen Kämpfern gehaltene Werk von Asowstal liege unter kontinuierlichem Beschuss, erklärte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Es werde mit schweren Bomben aus der Luft und Artillerie angegriffen. In dem Werk sollen auch zahlreiche Zivilisten Zuflucht gesucht haben.

169 mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern in zwölf Ländern

Rom - In einem Dutzend westlicher Länder sind bis 21. April laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens 169 Kinder an Hepatitis mit unklarer Ursache erkrankt. Zwei Drittel der Leberentzündungen seien seit Anfang April in Großbritannien gemeldet worden. Der Rest verteile sich auf mehrere europäische Länder von Norwegen bis Rumänien sowie die USA. Österreich ist nach dem Bericht der WHO vom Samstagabend nicht darunter.

Mindestens zehn Tote bei Bootsunglück vor Japan

Tokio - Schweres Unglück in einer beliebten japanischen Tourismusregion: Beim Kentern eines Ausflugsboots mit 26 Menschen an Bord vor der nördlichen Halbinsel Shiretoko sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Einen Tag nach dem Unglück entdeckte die Küstenwache am Sonntag im eiskalten Meer sowie zwischen Felsen sieben Männer und drei Frauen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wo jedoch nur noch ihr Tod bestätigt werden konnte, wie japanische Medien berichteten.

5.810 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - 5.810 Corona-Infektionen sind in Österreich seit Samstag innerhalb von 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (7.377). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 575,1 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Sonntag gibt es in Österreich 96.952 aktive Fälle, um 4.499 weniger als am Tag zuvor.

Katzian für Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian will der Teuerung nicht nur in den Lohnverhandlungen, sondern auch durch die Senkung der Mehrwehrsteuer auf Lebensmittel entgegenwirken. Die Steuer sollte man "halbieren oder sogar für ein halbes Jahr aussetzen", so Katzian im Interview mit "oe24". Auch den Stromversorgern, die derzeit vom hohen Gaspreis profitieren würden, will der ÖGB-Chef mit Sondersteuern die Daumenschrauben ansetzen.

Feuerwehr im Salzkammergut bekämpft Ölaustritt

Bad Ischl - Heizöl in der Traun in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) haben Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren im Salzkammergut ausgelöst. Ein Spaziergänger hatte den Ölfilm im Fluss und entsprechenden Geruch bemerkt und ein Mitglied der örtlichen Feuerwehr angesprochen, der mit seiner Ehefrau spazieren ging. Sofort wurden zusätzlich weitere Stützpunkte alarmiert, um mehrere Ölsperren zu errichten, teilte die Feuerwehr Bad Ischl in einer Presseaussendung am Sonntag mit.

