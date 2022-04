Frau (68) in Tirol vermutlich von Ehemann getötet

Kitzbühel - Eine 68-jährige Frau dürfte am Sonntag in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Die Frau wurde kurz vor 13.00 Uhr tot aufgefunden, teilte die Polizei am Abend per Aussendung mit. Als tatverdächtig galt ihr 70 Jahre alter Ehemann, der zunächst offenbar flüchtete. Er wurde im Zuge der Alarmfahndung in einem Wald etwas abseits einer Bundesstraße tot aufgefunden.

"Ostbahn Kurti" Willi Resetarits 73-jährig verstorben

Wien - Viele Jahrzehnte lang hat Willi Resetarits alias Ostbahn Kurti die österreichische Kultur- und Musiklandschaft mitgeprägt und sich für Menschlichkeit und Integration engagiert. Am Sonntagvormittag ist der Musiker, der noch am Samstag den Flüchtlingsball des Integrationshauses eröffnet hatte, im Alter von 73 Jahren tödlich verunglückt.

Salzburg mit Kantersieg zum neunten Meistertitel in Folge

Wals-Siezenheim - Red Bull Salzburg hat den neunten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga in Folge standesgemäß eingefahren. Gegen die Wiener Austria setzte sich der Titelverteidiger am Sonntag mit 5:0 (3:0) durch und ist damit von Verfolger Sturm Graz in den vier Runden bis Saisonende nicht mehr einzuholen. Sturm sicherte Platz zwei mit einem 1:1 (0:0) bei Rapid ab. Der WAC setzte sich im Derby bei Austria Klagenfurt mit 3:2 (1:1) durch und schob sich damit wieder am Aufsteiger vorbei.

Macron führt laut belgischen Medien bei Präsidentenwahl

Paris - Amtsinhaber Emmanuel Macron führt nach belgischen Medienberichten bei der Präsidentenwahl in Frankreich. Demnach liegt er mit 55 bis 58 Prozent der Stimmen vor seiner rechten Konkurrentin Marine Le Pen. Das berichteten der belgische Sender RTBF und die Zeitung "La Libre" am Sonntagnachmittag unter Berufung auf Umfragen bis 17.00 Uhr. Nach französischem Recht dürfen solche Befragungen erst mit Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr veröffentlicht werden.

Russland greift Ukraine auch zu Ostern mit Raketen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die russischen Streitkräfte haben ihre Raketenangriffe gegen die Ukraine auch zum orthodoxen Osterfest mit aller Härte fortgesetzt. Es wurden erneut Dutzende Militärobjekte und zahlreiche Stellungen des ukrainischen Militärs beschossen, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag mitteilte.

169 mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern in zwölf Ländern

Rom - In einem Dutzend westlicher Länder sind bis 21. April laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens 169 Kinder an Hepatitis mit unklarer Ursache erkrankt. Zwei Drittel der Leberentzündungen seien seit Anfang April in Großbritannien gemeldet worden. Der Rest verteile sich auf mehrere europäische Länder von Norwegen bis Rumänien sowie die USA. Österreich ist nach dem Bericht der WHO vom Samstagabend nicht darunter.

Erdrutschsieg für Freiheitsbewegung bei Slowenien-Wahl

Ljubljana - Bei der slowenischen Parlamentswahl hat die neu gegründete Freiheitsbewegung (Gibanje svoboda) einen Erdrutschsieg errungen. Dies zeigt eine Nachwahlbefragung, die am Sonntagabend nach Wahlschluss vom Fernsehsender RTV Slovenija veröffentlicht wurde. Demnach erreichte die Bewegung des Ex-Topmanagers Robert Golob knapp 36 Prozent der Stimmen. Die konservative Demokratische Partei (SDS) von Premier Janez Janša landete mit weniger als 23 Prozent abgeschlagen dahinter.

Bergwerksunglück in Polen: Vier Tote und sechs Vermisste

Warschau - Beim zweiten Grubenunglück in Polen binnen weniger Tage sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Grubenarbeiter wurden nach dem Beben im Zofiowka-Kohlebergwerk im Süden des Landes noch vermisst, wie der Grubenbetreiber JSW am Sonntag mitteilte. Erst am Mittwoch waren bei einer Methangasexplosion in einem ebenfalls von JSW betriebenen Bergwerk im südpolnischen Pniowek mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, sieben weitere gelten dort als vermisst.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red