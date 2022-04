Frankreichs Präsident Macron wiedergewählt

Paris - In einer für Europa entscheidenden Richtungswahl ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Nach ersten Hochrechnungen setzte sich Macron bei der Stichwahl am Sonntag mit 57,6 bis 58,2 Prozent gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch. Der Abstand der beiden Kandidaten ist deutlich knapper als vor fünf Jahren. Damals gewann Macron mit 66 Prozent. Brüssel und zahlreiche europäische Regierungschefs reagierten mit Erleichterung.

"Ostbahn Kurti" Willi Resetarits 73-jährig verstorben

Wien - Viele Jahrzehnte lang hat Willi Resetarits alias Ostbahn Kurti die österreichische Kultur- und Musiklandschaft mitgeprägt und sich für Menschlichkeit und Integration engagiert. Am Sonntagvormittag ist der Musiker, der noch am Samstag den Flüchtlingsball des Integrationshauses eröffnet hatte, im Alter von 73 Jahren tödlich verunglückt.

Frau (68) in Tirol offenbar von Ehemann getötet

Kitzbühel/Schwendt - Eine 68-jährige Frau ist offenbar am Sonntag in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Die Frau wurde kurz vor 13.00 Uhr tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden, teilte die Polizei am Abend per Aussendung mit. Als tatverdächtig galt ihr 70 Jahre alter Ehemann, der zunächst flüchtete. Er wurde im Zuge einer Alarmfahndung in einem Wald im Bezirk etwas abseits einer Bundesstraße tot aufgefunden.

Vorarlberger Landtag diskutiert Wirtschaftsbund-Skandal

Bregenz - Die Turbulenzen rund um den Vorarlberger ÖVP-Wirtschaftsbund werden am Montag ab 9.00 Uhr in einem ersten Vorarlberger Sonderlandtag politisch aufgearbeitet. Als Basis für die Diskussion dient eine Anfrage der Oppositionsparteien an Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Es wird eine scharfe Auseinandersetzung erwartet, Redezeitbeschränkung gibt es keine. Die Opposition wird ihrer Forderung nach dem Rücktritt Wallners mit einem Misstrauensantrag Nachdruck verleihen.

Keine Masken mehr an den Schulen

Wien - An den Schulen gibt es ab heute, Montag, keine Maskenpflicht mehr. In Klassen- und Gruppenräumen mussten die Kinder und Jugendlichen schon seit Ende Februar keine Maske bzw. (ab der Oberstufe) keine FFP2-Maske mehr tragen. Am Gang oder auf der Toilette etwa mussten Mund und Nase allerdings weiter bedeckt werden. Jetzt fällt auch diese Vorgabe.

Außenminister Schallenberg besucht Jordanien

Wien/Amman/Ramallah - Vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in den Nahen Osten. Am Montag besucht Schallenberg das Königreich Jordanien, dem traditionell eine wichtige Rolle als Vermittler im Nahost-Konflikt und Hüter der heiligen Stätten des Islam in Jerusalem zukommt. In der jordanischen Hauptstadt Amman kommt Schallenberg am Nachmittag mit seinem Amtskollegen Ayman Safadi zusammen.

160 Tote bei Zusammenstößen in Krisenregion Darfur

Khartum/Darfur - Bei gewaltsamen Zusammenstößen in der sudanesischen Krisenregion Darfur sind am Sonntag mindestens 160 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Sprechers einer örtlichen Hilfsorganisation für Flüchtlinge und Vertriebene hatten die Konfrontationen am Freitag in der Region Krink begonnen. Diese liegt rund 80 Kilometer von El Geneina, der Hauptstadt der Region West-Darfur, entfernt. Die Gesamtzahl der Toten könne noch steigen, zudem seien mindestens 46 Menschen verletzt worden.

Erdrutschsieg für Freiheitsbewegung bei Slowenien-Wahl

Ljubljana - Bei der slowenischen Parlamentswahl hat die neu gegründete Freiheitsbewegung (Gibanje svoboda) einen Erdrutschsieg errungen. Die Partei des Ex-Topmanagers Robert Golob kam auf 34 Prozent der Stimmen, während die konservative Demokratische Partei (SDS) von Premier Janez Janša nur 24,2 Prozent erreichte, teilte die Wahlkommission nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit. Der grün-liberale Energieexperte Golob kündigte eine rasche Regierungsbildung unter seiner Führung an.

