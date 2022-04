LH Wallner im Landtag zum Rücktritt aufgefordert

Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist am Montag in einer Sondersitzung des Landtags zum Rücktritt aufgefordert worden. Aufgrund der bekannt gewordenen "Machenschaften" der ÖVP sei dem Land riesiger Schaden zugefügt worden, Wallner habe das Vertrauen der Vorarlberger verloren, so FPÖ-Obmann Christof Bitschi zu Beginn der Sitzung. "Ich fordere Sie auf, Verantwortung zu übernehmen", sagte er in Richtung Wallner, das heiße: sich zu entschuldigen und zurückzutreten.

Weitere US-Millionen für die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin haben bei ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew weitere US-Hilfen in Höhe von 322 Millionen Dollar (297,68 Mio. Euro) zugesagt. "Damit werden die von der Ukraine benötigten militärischen Fähigkeiten unterstützt, insbesondere der Kampf im Donbass", sagt ein Beamter des US-Außenministeriums. Außerdem kündigten die USA die Rückkehr der Diplomaten nach Kiew an.

Mehrere Bahnhöfe in der Ukraine beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der West- und Zentralukraine sind nach ukrainischen Angaben am Montag in der Früh mehrere Raketen eingeschlagen. Dabei seien auch fünf Bahnhöfe getroffen worden, teilte der Chef der ukrainischen Eisenbahn, Olexander Kamyschin, auf dem Telegram-Kanal des Unternehmens mit. "Die russischen Streitkräfte zerstören weiter systematisch die Infrastruktur der Eisenbahn", sagte er. Das ukrainische Militär wehrte nach eigenen Angaben mehrere russische Angriffe im Osten ab.

EMA will mehr Daten vor Zulassung von Valneva-Vakzin

Wien/Lyon/Amsterdam - Eine etwaige EU-Zulassung des Covid-Totimpfstoffs vom austro-französischen Unternehmen Valneva lässt weiter auf sich warten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EU-Arzneimittelagentur EMA habe in der Vorwoche eine weitere Liste von Fragen vorgelegt. Darin werden zusätzliche Daten und Begründungen für eine bedingte Marktzulassung gefordert, teilte Valneva am Montag in einer Aussendung mit. Der Impfstoffhersteller reagierte "enttäuscht" auf das Vorgehen der EMA.

Massentests und Hamsterkäufe in Peking wegen Corona

Peking - Nach der Entdeckung von einigen Dutzend Corona-Infektionen in Peking müssen sich seit Montag alle 3,5 Millionen Einwohner des größten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten. Die Behörden warnten, dass das Virus sich schon seit einer Woche unentdeckt in der 21-Millionen-Metropole verbreitet habe.

Regierung berät mit Sozialpartnern und Experten hohe Preise

Wien - Die von der Regierung eingerichtete Preiskommission kommt heute, Montag, zusammen und soll in den kommenden Wochen einen Bericht erarbeiten. In dem Gremium sind neben Wirtschaftsforschern auch die Sozialpartner vertreten, die auf weitere Hilfen zur Abfederung der Teuerung drängen, weil sie sich in die bisherigen Entlastungsmaßnahmen der Regierung nicht ausreichend eingebunden sahen. Wirtschaftskammer und Gewerkschaft fordern unter anderem eine Senkung der Mineralölsteuer.

Österreichs Firmen meldeten 2021 weniger Patente an

Wien - Österreichische Firmen haben 2021 weltweit 11.031 Patente angemeldet. Das sind etwas weniger als im Jahr davor (11.534), wie aus einer Aussendung des Patentamtes hervorgeht. Im Vergleich zu anderen Ländern war die Entwicklung aber positiv. "Wir sind somit in der EU auf Platz 5 (2020: 6) und weltweit an die zehnte Stelle (2020: 11) vorgerückt", wird Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der Aussendung zitiert.

Antifa-Attacken gegen Identitäre - Prozess in Wien begonnen

Wien - Sieben Aktivisten der Antifa-Bewegung haben sich am Montag am Straflandesgericht Wien wegen der "Sprengung" von Versammlungen der rechtsextremen Identitären, teils mit Gewalt, verantworten müssen. Zahlreiche linke Aktivisten waren aus Solidarität im Großen Schwurgerichtssaal anwesend. Die Verteidigung kritisierte gleich zu Beginn des Prozesses das "derartig überzogene Ermittlungsverfahren". Der Verfassungsschutz hatte nämlich auf Basis des "Mafiaparagrafen" ermittelt.

