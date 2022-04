Landeshauptmann Wallner wies Rücktrittsaufforderung zurück

Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Montag in der Sondersitzung des Landtags die an gerichtete Rücktrittsforderung scharf zurückgewiesen. "Wegen einer Unwahrheit im Schutz der Anonymität trete ich definitiv nicht zurück", stellte er fest. Er lasse sich nicht denunzieren, übernehme die Verantwortung, wo er sie habe, aber nicht in Bereichen, in denen er sie nicht habe. "Ich habe nie ein Inserat verhandelt oder verkauft, auch keine Gegenleistung", betonte er.

USA halten Ukraines Sieg im Krieg gegen Russland für möglich

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die Ukraine kann nach US-Einschätzung den Krieg gegen Russland gewinnen. "Sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag. Der Pentagon-Chef und US-Außenminister Antony Blinken hatten bei einem Besuch in Kiew am Sonntag eine schrittweise Rückkehr von US-Diplomaten in die Ukraine sowie weitere Militärhilfe angekündigt. Russland warnte indes die USA vor Waffenlieferungen an Kiew.

Russland kündigt Feuerpause um Asow-Stahlwerk in Mariupol an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Moskau hat für Montag eine Feuerpause für das Gebiet um das Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Stadt Mariupol angekündigt. Die russischen Truppen würden ab 13.00 Uhr (MESZ) "alle Feindseligkeiten einstellen, ihre Einheiten auf eine sichere Entfernung zurückziehen und den Rückzug" der Zivilisten sicherstellen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. In dem ukrainischen Stahlwerk haben sich seit Wochen ukrainische Soldaten und zahlreiche Zivilisten verschanzt.

Industrie sieht ökonomische Zeitenwende

Wien - Die Industriellenvereinigung sieht eine ökonomische Zeitenwende wegen der jüngsten geopolitischen Entwicklungen mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. In deren Zentrum stehe die Industrie als hauptbetroffener Sektor "und zugleich treibende Kraft der Transformation", sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Montag vor Journalisten in Wien. Konjunkturell stehe ein sehr schwieriges Jahr bevor. Es geht um die Gas- und Rohstoff-Versorgung sowie die Inflation.

Zwei Verdachtsfälle der mysteriösen Kinder-Hepatitis in Wien

Wien - Nach zahlreichen Fällen von Hepatitis unklarer Herkunft in mehreren europäischen Ländern, gibt es nun in Österreich erste Verdachtsfälle auf die mysteriöse Leberentzündung. Betroffen sind zwei Kinder, die im St. Anna-Kinderspital in Wien behandelt werden, teilte das Gesundheitsministerium am Montag auf APA-Anfrage mit. Weitere Details seien in Abklärung und wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Dem Vernehmen nach sind beide Kinder nicht in kritischem Zustand, erfuhr die APA.

Weniger Beschwerden beim Heer, Kommission für Budgetpläne

Wien - Die Zahl der von der parlamentarischen Bundesheerkommission eingeleiteten Beschwerdeverfahren hat sich nach dem Hoch im Jahr 2020 wieder eingependelt. Nach 580 solcher Verfahren 2020 lag die Zahl im Jahr 2021 bei 294, geht aus dem Kommissions-Jahresbericht hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Dass die Bundesregierung angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine das Heeres-Budget erhöhen will, stieß bei den Mitgliedern der Kommission auf dezidierte Zustimmung.

Mindestens 200 Tote nach Angriffen in Sudans Darfur-Region

Khartum/Darfur - Nach gewaltsamen Ausschreitungen in der sudanesischen Region West-Darfur sind mindestens 201 Menschen getötet und 98 weitere verletzt worden. Das sagte ein Mitarbeiter des Gouverneurs der Region der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Nach Angaben des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC) sind Zehntausende aufgrund der tödlichen Angriffe vertrieben worden. Häuser seien in Brand gesteckt, Krankenhäuser angegriffen und Geschäfte geplündert worden.

Twitter zeigt sich empfänglicher für Musks Übernahmeangebot

San Francisco - Twitter zeigt sich laut US-Medienberichten nach erstem Widerstand empfänglicher für das Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk. Das "Wall Street Journal" schrieb am Montag, die Seiten seien in ernsthaften Verhandlungen und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren. Auch "Bloomberg" schrieb, dass Twitter offener für Musks Plan geworden sei, seit dieser vergangene Woche Finanzierungszusagen in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar (43 Mrd. Euro) präsentierte.

