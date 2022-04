USA halten Ukraines Sieg im Krieg gegen Russland für möglich

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die Ukraine kann nach US-Einschätzung den Krieg gegen Russland gewinnen. "Sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag. Der Pentagon-Chef und US-Außenminister Antony Blinken hatten bei einem Besuch in Kiew am Sonntag eine schrittweise Rückkehr von US-Diplomaten in die Ukraine sowie weitere Militärhilfe angekündigt. Russland warnte indes die USA vor Waffenlieferungen an Kiew.

Russland weist 40 deutsche Diplomaten aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Moskau hat 40 deutsche Diplomaten zu in Russland "unerwünschten Personen" erklärt und damit deren Ausweisung verfügt. Dem deutschen Botschafter in Moskau sei am Montag ein Protestschreiben gegen die unfreundliche Politik Berlins und gegen die Ausweisung von 40 russischen Diplomaten Anfang April übergeben worden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die Zahl entspricht nach dpa-Informationen etwa einem Drittel des deutschen diplomatischen Korps.

Explosionen in Ministerium in Transnistrien

Chisinau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der von Moldau abgespaltenen, selbsternannten Republik Transnistrien ist es im Ministerium für Staatssicherheit zu mehreren Explosionen gekommen, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Verweis auf einen örtlichen TV-Sender. In sozialen Medien sind von Reuters nicht verifizierte Bilder von dem Gebäude in Tiraspol zu sehen, in dem alle Fenster zersplittert sind.

Vbg. Sonderlandtag debattierte Wirtschaftsbund-Affäre

Bregenz - Der Vorarlberger Landtag hat am Montag in einer Sondersitzung die Wirtschaftsbund-Affäre debattiert. Die Opposition hatte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zum Rücktritt aufgefordert, was dieser scharf zurückwies. "Wegen einer Unwahrheit im Schutz der Anonymität trete ich definitiv nicht zurück", stellte er fest. Er lasse sich nicht denunzieren, übernehme die Verantwortung, wo er sie habe, aber nicht in Bereichen, in denen er sie nicht habe.

Erste Fälle der mysteriösen Kinder-Hepatitis in Wien

Wien - In Österreich sind die ersten Verdachtsfälle der bisher in einem Dutzend Länder beobachteten Fälle von Hepatitis unklarer Herkunft bei Kindern aufgetreten. Im Wiener St. Anna-Kinderspital werden zwei Kinder mit Leberentzündung behandelt, berichtete das Gesundheitsministerium am Montag. Die beiden sind nicht in kritischem Zustand. Die Hepatitisviren A, B, C, D oder E wurden ausgeschlossen. Der Hintergrund der Erkrankungen ist unklar, aber laut Krankenhaus noch in Abklärung.

Türkischer Kulturförderer Kavala zu Haft verurteilt

Istanbul/Ankara - Am Ende eines international kritisierten Prozesses hat ein türkisches Gericht den Kulturförderer Osman Kavala zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht in Istanbul sprach Kavala am Montag des Umsturzversuches im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 schuldig. Er saß seit November 2017 in Untersuchungshaft. Im Gerichtssaal wurde umgehend mit Buhrufen und lautem Protest auf die Entscheidung reagiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Regierung beriet mit Sozialpartnern und Experten hohe Preise

Wien - Die von der Regierung eingerichtete Preiskommission hat am Montagnachmittag getagt und soll in den kommenden Wochen einen Bericht erarbeiten. In dem Gremium sind neben Wirtschaftsforschern auch die Sozialpartner vertreten, die auf weitere Hilfen zur Abfederung der Teuerung drängen, weil sie sich in die bisherigen Entlastungsmaßnahmen der Regierung nicht ausreichend eingebunden sahen. Wirtschaftskammer und Gewerkschaft fordern unter anderem eine Senkung der Mineralölsteuer.

Schallenberg in Jordanien: Wir werden Region nicht vergessen

Wien/Amman/Ramallah - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat Jordanien am Montag bei einem Besuch zugesagt, die Region trotz des Ukraine-Krieges nicht zu vergessen. "Ja wir sind sehr fokussiert derzeit auf die russische Aggression in der Ukraine, aber wir werden nicht andere Regionen und andere Krisen vergessen", versprach Schallenberg bei einem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi in Amman. Auch die Länder des Nahen Ostens würden die Auswirkungen des Krieges spüren.

Wiener Börse schließt am Montag tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit deutlichen Verlusten bestritten. Der ATX ging um 2,07 Prozent tiefer bei 3.227,02 Einheiten aus dem Handel. Steigende Zinserwartungen drückten die Stimmung an den Märkten ebenso wie die Zero-Covid-Politik in China. Letztere dürfte für starke Einbußen bei den Ölpreisen verantwortlich sein, was Titel aus der Erdöl- und Gasbranche stark belastete. Aktien von OMV und SBO verloren jeweils mehr als vier Prozent an Kurswert.

