Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar

San Francisco - Elon Musk kauf Twitter für 44 Milliarden Dollar (40,68 Mrd. Euro) Twitter hat den Widerstand gegen eine Übernahme durch den Tech-Milliardär aufgegeben. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit Musk auf einen Deal verständigt hat. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Der Preis bleibt bei den von Musk von Anfang an gebotenen 54,20 Dollar je Aktie. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, ob sie das Angebot annehmen wollen.

Putin empfängt UNO-Generalsekretär Guterres im Kreml

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Gut zwei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Moskau UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres. Bei dem Treffen im Kreml dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um den humanitären Zugang der UN und sichere Fluchtrouten für Zivilisten zum Beispiel aus der belagerten Stadt Mariupol gehen.

Konferenz in Ramstein zu Sicherheit der Ukraine

Ramstein/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auf Einladung der USA beraten am Dienstag Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über den Ukraine-Krieg. Zur Konferenz auf der größten US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rund 40 Staaten eingeladen. Ein Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine, hieß es. US-Angaben zufolge soll es etwa um den Verteidigungsbedarf der Ukraine gehen.

Willi Resetarits starb an den Folgen eines Treppensturzes

Wien - Der Musiker Willi Resetarits ist am Sonntagvormittag an den Folgen eines Sturzes auf einer Treppe in seinem Haus gestorben. Gegenüber der APA legte die Familie Resetarits am Montagabend Wert auf diese Feststellung, "um Spekulationen über die Todesursache auszuschließen", wie es hieß. Gestern hatte man bei der Bekanntgabe des Todes von einem tödlichen Unfall gesprochen, ohne Details zu nennen. Die Bestürzung in der Kultur- und Politikszene war groß.

Lebenslange Haft für türkischen Kulturförderer Kavala

Istanbul/Ankara/Washington - Der prominente Kulturförderer Osman Kavala ist im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten in der Türkei vor neun Jahren zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Istanbul sprach Kavala am Montag des Umsturzversuches schuldig. Schon während der Urteilsverkündung ertönten laute Buhrufe im Gericht. Auch international wurde die Entscheidung vielfach als politisch motiviert kritisiert.

Außenminister Schallenberg besucht Palästinensergebiete

Wien/Amman/Ramallah - Nach seinem Besuch in Jordanien reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstag in die Palästinensergebiete und nach Israel. In Ramallah trifft Schallenberg den palästinensischen Außenminister Riad Malki sowie Regierungschef Mohammad Shtayyeh zu Gesprächen. Anschließend ist auch ein Treffen mit christlichen Kirchenvertretern in Jerusalem und ein Vier-Augengespräch mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid geplant.

EU-Seuchenschutzbehörde ECDC informiert zu Kinder-Hepatitis

Stockholm/Wien - Die EU-Seuchenschutzbehörde ECDC mit Sitz in Stockholm wird Dienstagmittag über den Stand der Dinge zu Hepatitis-Fällen unklarer Herkunft bei Kindern informieren. Nach Angaben der WHO vom Wochenende waren bis 21. April 169 Kinder in rund einem Dutzend westlicher Länder betroffen. Am Montag kamen die ersten beiden Fälle in Österreich hinzu, bei denen eine Virus-Hepatitis A, B, C, D oder E nicht nachgewiesen werden konnte und wo der Hintegrund der Leberentzündung unklar ist.

