Nordkoreas Diktator will Nuklearstreitkräfte ausbauen

Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Stärkung seiner Nuklearstreitkräfte versprochen. "Wir werden weiterhin Schritte unternehmen, um die nuklearen Fähigkeiten unseres Landes so schnell wie möglich zu stärken und zu entwickeln", sagte Kim laut eines Berichts der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag bei einer Militärparade in Pjöngjang. Die Waffen sollten in erster Linie der Abschreckung dienen.

Lebenslange Haft für türkischen Kulturförderer Kavala

Istanbul/Ankara/Washington - Der prominente Kulturförderer Osman Kavala ist im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten in der Türkei vor neun Jahren zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Istanbul sprach Kavala am Montag des Umsturzversuches schuldig. Schon während der Urteilsverkündung ertönten laute Buhrufe im Gericht. Auch international wurde die Entscheidung vielfach als politisch motiviert kritisiert.

Lawrow: Gefahr eines dritten Weltkriegs ist real

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge besteht aktuell eine reale Gefahr eines dritten Weltkriegs. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden", sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen, das das Außenministerium am Montagabend in seinem Telegram-Kanal teilte. Nach den Worten Lawrows führt die NATO durch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine zudem einen Stellvertreterkrieg gegen Russland.

41-Jähriger bei Unfall mit Pistengerät in Tirol umgekommen

Landeck - Tödlich verunglückt ist am späten Montagnachmittag in Tirol ein 41-jähriger Mann. Der Lenker eines Pistengeräts samt Anhänger kam in See (Bezirk Landeck) bei Abfahrt von der Medrigalpe ins Tal auf einem steilen, stark aufgeweichten Hang mit seinem Fahrzeug ins Rutschen. Das Pistengerät überschlug sich; der Mann wurde nach Polizeiangaben aus der Fahrerkabine geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

ISS-Weltraumtouristen auf der Erde zurück

Washington - Eine Gruppe von Weltraumtouristen ist von der Internationalen Raumstation (ISS) zurück auf der Erde. Am Montag setzte die Kapsel der vier Männer wie geplant im Atlantik vor der Küste Floridas auf. Zuvor war ihre Abreise von der ISS mehrfach wetterbedingt verschoben worden. Die Gruppe war am 8. April mit einer "Crew Dragon"-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida gestartet.

Wien will 1.000 neue Lehrerposten

Wien - Wien fordert vom Bund 1.000 zusätzliche Lehrer-Planstellen. Die neuen Posten seien nötig, um den ständig wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) gegenüber der APA betonte. Begründet wird der Ressourcenbedarf mit der Pandemie - aber auch mit dem Betreuungsaufwand für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine.

