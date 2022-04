Putin empfängt UNO-Generalsekretär Guterres im Kreml

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Gut zwei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Moskau UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres. Bei dem Treffen im Kreml dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um den humanitären Zugang der UN und sichere Fluchtrouten für Zivilisten zum Beispiel aus der belagerten Stadt Mariupol gehen.

In Österreich leben nun mehr als neun Millionen Menschen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich hat bereits Mitte März die Neun-Millionen-Marke bei der Einwohnerzahl geknackt. "Die Bevölkerung ist aufgrund der Fluchtmigration aus der Ukraine schneller gewachsen als erwartet", sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag. "Im ersten Quartal 2022 hat die Bevölkerungszahl um rund 48.000 Personen zugelegt, gut 40.000 davon sind ukrainische Staatsangehörige."

Lawrow: Gefahr eines dritten Weltkriegs ist real

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge besteht aktuell eine reale Gefahr eines dritten Weltkriegs. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden", sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen, das das Außenministerium am Montagabend in seinem Telegram-Kanal teilte. Nach den Worten Lawrows führt die NATO durch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine zudem einen Stellvertreterkrieg gegen Russland.

Ukraine beklagt weitere Tote nach neuen russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach neuen russischen Angriffen weitere Tote und Verletzte beklagt. Bei dem Beschuss von fünf Bahnstationen seien ein Bahnarbeiter getötet und vier weitere verletzt worden, teilte die staatliche Eisenbahngesellschaft mit. In der Region Charkiw seien am Montag vier Menschen und fünf verletzt worden, so Gouverneur Oleh Synjehubow. Russland beklagte wiederum, dass die Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine von ukrainischer Seite beschossen worden sei.

Sebastian Kurz schließt Rückkehr in die Politik aus

Wien - Der zurückgetretene Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz nimmt am 14. Mai am ÖVP-Bundesparteitag teil, eine Rückkehr in die Politik schließt Kurz aus. In Boulevardmedien und auf Social Media-Plattformen wurde zuletzt wegen der zunehmenden Kritik am Kurs von Kanzler Karl Nehammer und des Zustands der ÖVP über eine Kurz-Rückkehr spekuliert.

Reichster Mann der Welt schnappt sich Twitter

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Der reichste Mann der Welt und Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat künftig beim Kurznachrichtendienst Twitter das Sagen. Am Montag stimmte das weltweit bekannte Unternehmen mit mehr als 217 Millionen Nutzern dem Kaufangebot in Höhe von 44 Milliarden Dollar zu. Musk will die 16 Jahre alte Firma nun von der Börse nehmen. Die Zukunft von Twitter unter Musk sei ungewiss, sagte Twitter-Chef Parag Agrawal zu Mitarbeitern.

Außenminister Schallenberg besucht Palästinensergebiete

Wien/Amman/Ramallah - Nach seinem Besuch in Jordanien reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstag in die Palästinensergebiete und nach Israel. In Ramallah trifft Schallenberg den palästinensischen Außenminister Riad Malki sowie Regierungschef Mohammad Shtayyeh zu Gesprächen. Anschließend ist auch ein Treffen mit christlichen Kirchenvertretern in Jerusalem und ein Vier-Augengespräch mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid geplant.

Nordkorea will Atomwaffenprogramm rascher vorantreiben

Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen rascheren Ausbau des Atomwaffenprogramms seines Landes angekündigt. Die Nuklearfähigkeiten müssten mit dem schnellsten Tempo gestärkt werden, wurde Kim am Dienstag laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Kim hielt demnach eine Rede während einer Militärparade am späten Montagabend (Ortszeit) im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang.

