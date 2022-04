UNO-Chef Guterres fordert in Moskau Waffenruhe für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat sich bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow für eine rasche Waffenruhe und ein Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. Er habe ein Interesse daran, "alles Mögliche" zu tun, um den Krieg und das Leiden der Menschen zu beenden, sagte er am Dienstag zum Auftakt des Treffens in Moskau. Der Krieg habe schon jetzt weltweit auch Auswirkungen auf die Preise bei Lebensmitteln und Energie, mahnte Guterres.

Deutschland sagt Ukraine Lieferung von Panzern zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland will die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland mit Flugabwehrpanzern und der Ausbildung von Soldaten unterstützen. Das kündigte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag bei einem hochrangig besetzten Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein an. Überschattet von einer Weltkriegs-Drohung des russischen Außenministers Sergej Lawrow berieten dort Vertreter von rund 40 Staaten über Hilfen für die Ukraine.

Österreichische Grenzkontrollen laut EuGH nicht rechtmäßig

Luxemburg/Brüssel/Wien - Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wackeln die in der Flüchtlingskrise eingeführten österreichischen Grenzkontrollen. Österreich dürfte nämlich schon seit Jahren die für die Kontrollen erforderliche ernsthafte Bedrohung seiner öffentlichen Ordnung nicht nachgewiesen haben, heißt es in einem am Dienstag ergangenen Urteil. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte, Österreich werde weiter auf Grenzkontrollen setzen, "wenn es notwendig ist".

Laut EU-Behörde ECDC 190 bekannte Fälle von Kinder-Hepatitis

Stockholm/Wien/Solna - Im EU-EWR-Raum gibt es in bereits zehn Staaten 40 gemeldete Hepatitis-Fällen ungeklärter Ursache bei Kindern. Darunter auch Österreich. Weltweit sind rund 190 derartige Erkrankungsfälle dokumentiert. Das sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Stockholm. Die Zahlen seien eine Momentaufnahme, die Hintergründe der Leberentzündung weiterhin Gegenstand von Untersuchungen.

Palästinensischer Außenminister wirft Wien "Doppelmoral" vor

Wien/Amman/Ramallah - Der palästinensische Außenminister Riad Malki hat Österreich bei einem Besuch von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Ramallah "Doppelmoral" im Nahost-Konflikt vorgeworfen. Angesprochen auf einen israelischen Militäreinsatz am Dienstag im Westjordanland, bei dem ein 20-jähriger Palästinenser getötet wurde, sagte Malki: "Derartige Vorfälle passieren fast unbeachtet. Für uns ist sehr schmerzhaft, dass palästinensisches Leben nicht soviel zählt international."

Regierung entschärft Härtefälle bei Sozialhilfe

Wien - Die Regierung hat ein Paket geschnürt, um diverse Härtefälle bei der Sozialhilfe zu beseitigen. Profitieren können etwa pflegende Angehörige, Arbeitnehmer mit sehr geringen Einkommen oder Menschen aus betreuten Wohneinrichtungen. Zudem wird der Bezieherkreis an sich ein wenig ausgeweitet.

Opposition nimmt Regierung bei Teuerung in die Pflicht

Wien - Mit unterschiedlichen Instrumenten will die Opposition bei der morgigen Nationalratssitzung Initiativen gegen die Teuerung setzen. So setzt die FPÖ auf eine Aktuelle Stunde zum Thema, bei der sie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Mangel nehmen will. Die NEOS beantragen wiederum Maßnahmen zur Linderung der Teuerung und bringen dazu auch eine "Dringliche Anfrage" an den Finanzminister ein. Die SPÖ will indes die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auf null senken.

Nordkorea will Atomwaffenprogramm rascher vorantreiben

Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will den Ausbau der Atomstreitkräfte des Landes beschleunigen und ihren Zweck nicht auf die Abschreckung begrenzen. In einer Rede anlässlich einer nächtlichen Militärparade bezeichnete Kim am späten Montagabend (Ortszeit) in Pjöngjang die Nuklearstreitkräfte des isolierten Landes als "Symbol unserer nationalen Stärke und Kern unserer militärischen Macht".

Wiener Börse am Dienstagnachmittag im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat ihre anfänglichen Gewinne am Dienstagnachmittag großteils gehalten. Der ATX notierte kurz nach 14.30 Uhr mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 3.238,61 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es nach den jüngsten Verlusten etwas nach oben. Gut gesucht waren zu Mittag Erste Group und Verbund und legten jeweils rund 1,5 Prozent zu. Unter den größeren Gewinnern fanden sich nach Meldung von Quartalszahlen auch Mayr-Melnhof und BAWAG.

