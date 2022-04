UNO-Chef Guterres fordert in Moskau Waffenruhe für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Nachdruck hat UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres die russische Führung bei einem Besuch in Moskau zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine aufgefordert. Russische Staatsmedien zeigten am Dienstag, wie sich der Diplomat und der Kremlchef an dem großen ovalen Tisch im Saal des Senatspalastes gegenüber saßen. Das Gespräch im Kreml soll etwa eine Stunde gedauert haben. Die USA kündigten indes eine Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine an.

Deutschland sagt Ukraine Lieferung von Panzern zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland will die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland mit Flugabwehrpanzern und der Ausbildung von Soldaten unterstützen. Das kündigte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag bei einem hochrangig besetzten Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein an. Überschattet von einer Weltkriegs-Drohung des russischen Außenministers Sergej Lawrow berieten dort Vertreter von rund 40 Staaten über Hilfen für die Ukraine.

Regierung entschärft Härtefälle bei Sozialhilfe

Wien - Die Regierung hat ein Paket geschnürt, um diverse Härtefälle bei der Sozialhilfe zu beseitigen. Profitieren können etwa pflegende Angehörige, Arbeitnehmer mit sehr geringen Einkommen oder Menschen aus betreuten Wohneinrichtungen. Zudem wird der Bezieherkreis an sich ein wenig ausgeweitet.

Österreichische Grenzkontrollen laut EuGH nicht rechtmäßig

Luxemburg/Brüssel/Wien - Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wackeln die in der Flüchtlingskrise eingeführten österreichischen Grenzkontrollen. Österreich dürfte nämlich schon seit Jahren die für die Kontrollen erforderliche ernsthafte Bedrohung seiner öffentlichen Ordnung nicht nachgewiesen haben, heißt es in einem am Dienstag ergangenen Urteil. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte, Österreich werde weiter auf Grenzkontrollen setzen, "wenn es notwendig ist".

Laut EU-Behörde ECDC 190 bekannte Fälle von Kinder-Hepatitis

Stockholm/Wien/Solna - Im EU-EWR-Raum gibt es in bereits zehn Staaten 40 gemeldete Hepatitis-Fällen ungeklärter Ursache bei Kindern. Darunter auch Österreich. Weltweit sind rund 190 derartige Erkrankungsfälle dokumentiert. Das sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Stockholm. Die Zahlen seien eine Momentaufnahme, die Hintergründe der Leberentzündung weiterhin Gegenstand von Untersuchungen.

Tote durch Schüsse in russischem Kindergarten

Uljanowsk - In einem russischen Kindergarten sind zwei Kinder und eine Erzieherin von einem Mann erschossen worden. Dann habe sich der Schütze selbst getötet, teilte die Verwaltung des Gebiets Uljanowsk an der Wolga am Dienstag mit. Eine weitere Kindergärtnerin wurde verletzt. Als fünfter Toter wurde der Besitzer der Tatwaffe erschossen in einem Waldstück in der Nähe gefunden.

Behörden melden 5.588 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 5.588 Corona-Neuinfektionen dokumentiert worden. Gleichzeitig starben 22 Menschen an oder infolge von Covid-19, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorging. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 553,7 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Studienbeihilfe steigt ab Herbst

Wien - Die Studienbeihilfe wird ab September um 8,5 bis zwölf Prozent erhöht. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag an. Außerdem wird die Altersgrenze für den Bezug um drei Jahre auf 33 bzw. 38 Jahre erhöht und die Berechnungsweise reformiert. Erleichterungen gibt es für Berufstätige ("Selbsterhalter"), außerdem steigen die Einkommensgrenzen für den Bezug und die Studienförderung wird von der Familienbeihilfe entkoppelt.

