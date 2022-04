--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0551 (Nachrichtenüberblick) vom 26.04.2022 muss die erste Teilmeldung ergänzt werden: Russland dreht Polen und Bulgarien das Gas ab. ---------------------------------------------------------------------

Russland dreht Polen und Bulgarien das Gas ab

Warschau/Moskau/Wien - Der russische Staatskonzern Gazprom stoppt ab Mittwoch alle Gaslieferungen nach Bulgarien. Das bulgarische Gasunternehmen Bulgargas sei am Dienstag darüber informiert worden, dass Gazprom die Erdgaslieferungen ab dem 27. April aussetzen werde, teilte das Wirtschaftsministerium in Sofia mit. Zuvor hatte bereits Polen den von Gazprom verkündeten Stopp russischer Gaslieferungen über die Jamal-Pipeline gemeldet.

UNO: Putin stimmt Hilfe bei Stahlwerk-Evakuierung zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Vereinten Nationen (UNO) zufolge im Grundsatz einer Beteiligung der UNO und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bei der Rettung von Zivilisten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol zugestimmt. Ein UNO-Sprecher erklärt nach einem Treffen von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres mit Putin in Moskau, es seien Anschlussgespräche mit dem russischen Verteidigungsministerium und der UNO geplant.

Kogler will Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel senken

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist für eine Senkung der Mehrsteuer auf Lebensmittel - allerdings nur auf lebensnotwendige Grundnahrungsmittel und nicht auf "Kaviar und Wachtelei", sagte in Zeitungs- und ORF-Interviews. Es müsse aber gesichert sein, dass die Steuersenkung an die Konsumenten weitergegeben wird, also nicht die Handelskonzerne daran verdienen.

Deutschland sagt Ukraine Lieferung von Panzern zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland will die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland mit Flugabwehrpanzern und der Ausbildung von Soldaten unterstützen. Das kündigte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag bei einem hochrangig besetzten Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein an. Überschattet von einer Weltkriegs-Drohung des russischen Außenministers Sergej Lawrow berieten dort Vertreter von rund 40 Staaten über Hilfen für die Ukraine.

Russland droht mit Militäraktion in Transnistrien

Moskau/Chisinau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Regierung droht nach Berichten über Anschläge im abgespaltenen Moldauer Landesteil Transnistrien indirekt mit einem Einmarsch in der Region. Russland wolle nach Angaben des russischen Außenministeriums ein Szenario vermeiden, in dem es gezwungen sei, in Transnistrien zu intervenieren, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Dienstag, ohne nähere Details zu nennen.

Moldau bereitet sich auf 50.000 Vertriebene pro Tag vor

Chisinau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Flüchtlingsorganisationen UNHCR und IOM bereiten sich im besonders unter Druck stehenden ukrainischen Nachbarland Moldau auf die Abfertigung von bis zu 50.000 Ankommenden aus dem Kriegsland pro Tag vor. Sie rechnen im Worst Case mit 500.000 weiteren Flüchtlingen in der ehemaligen Sowjetrepublik, die in Relation zu seinen Einwohnern mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat als jedes andere Land.

Nationalrat subventioniert Pendler

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner einzigen Sitzung der Plenarwoche ein Paket gegen Teuerung, das sich nicht zuletzt an Pendler richtet. Denn das Pendlerpauschale wird befristet bis Mitte kommenden Jahres um 50 Prozent angehoben. Der so genannte Pendler-Euro wird gar vervierfacht. Weiters vorgesehen sind eine Senkung der Erdgas- und der Elektrizitätsabgabe sowie eine steuerliche Vergünstigung für Agrardiesel.

Keine KV-Einigung: In Elektro-Branche Betriebsversammlungen

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Elektro- und Elektronikindustrie sind auch am Dienstag ohne Ergebnis geblieben. Daher werden am 28. und 29. April sowie am 2. Mai Betriebsversammlungen statt finden, um die Beschäftigten über den aktuellen Stand der Verhandlungen zu informieren, kündigte die Gewerkschaft am Dienstagabend an.

Filmfestival Crossing Europe startet in Linz

Linz - In Linz startet heute, Mittwoch, das internationale Filmfestival Crossing Europe. Bis 2. Mai zeigt das nach Viennale und Diagonale drittgrößte österreichische Filmfestival 148 Spiel- und Dokumentarfilme aus 34 Ländern. Nach der Absage 2020 und einem eingeschränkten Programm im Vorjahr soll heuer wieder alles wie gewohnt ablaufen, inklusive Rahmen- und Abendprogramm. Aus der Pandemie geblieben sind eine zusätzliche Spielstätte und ein begleitendes Streamingangebot.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red