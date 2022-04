Nationalrat subventioniert Pendler

Wien - Die einzige Sitzung des Nationalrats in dieser Woche wird ganz von der Teuerung dominiert. Gleich zu Beginn in der "Aktuellen Stunde" richteten einander die Fraktionen aus, wie man am besten gegen den Preisanstieg vorgehen könnte. Die FPÖ warb für einen Preisdeckel, die SPÖ für eine Mehrwertsteuersenkung und die NEOS wollen eine Abschaffung der "kalten Progression". Die Koalition setzt dagegen auf ein heute noch zu beschließendes Anti-Teuerungspaket.

Transnistrien meldet Beschuss aus der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Das Innenministerium der abtrünnigen prorussischen Region Transnistrien in Moldawien meldet den Beschuss von ukrainischem Gebiet aus. In der Nacht sei ein Ort, in dem es ein großes Munitionslager gebe, beschossen worden. Zudem seien Drohnen aus der Ukraine gesichtet worden. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Kogler und Nehammer bei MwSt.-Senkung auf Nahrung uneins

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel - allerdings nur auf lebensnotwendige Grundnahrungsmittel und nicht auf "Kaviar und Wachtelei", sagte er in Zeitungs- und ORF-Interviews. Es müsse aber gesichert sein, dass die Steuersenkung an die Konsumenten weitergegeben wird, also nicht die Handelskonzerne daran verdienen. Ablehnend gab sich diesbezüglich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Russland verstärkt offenbar Truppen in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben offenbar Militär aus Russland ins Angriffsgebiet verlegt, um die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen. Zwei taktische Bataillone seien in die Stadt Isjum verlegt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch auf Facebook mit. Zudem seien in der russischen Grenzregion Belgorod zwei weitere Raketendivisionen aufgestellt worden. Russland meldete unterdessen die Zerstörung einer "großen Menge" westlicher Waffen in der Ukraine.

Filmfestival Crossing Europe startet in Linz

Linz - In Linz startet heute, Mittwoch, das internationale Filmfestival Crossing Europe. Bis 2. Mai zeigt das nach Viennale und Diagonale drittgrößte österreichische Filmfestival 148 Spiel- und Dokumentarfilme aus 34 Ländern. Nach der Absage 2020 und einem eingeschränkten Programm im Vorjahr soll heuer wieder alles wie gewohnt ablaufen, inklusive Rahmen- und Abendprogramm. Aus der Pandemie geblieben sind eine zusätzliche Spielstätte und ein begleitendes Streamingangebot.

Suu Kyi wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt

Naypyidaw - Ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht hat die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu fünf Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Dies sagten mit dem Prozess vertraute Quellen, die anonym bleiben wollten, am Mittwoch der dpa. Die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin sieht sich mit fast einem Dutzend Korruptionsklagen konfrontiert. Dies war das erste Urteil. Für jeden Anklagepunkt drohen der Politikerin bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Ukraines Wirtschaft schrumpft heuer um mehr als ein Drittel

Wien - Russlands Invasion in der Ukraine stürzt beide Länder in eine tiefe Rezession. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung der Ukraine heuer um 38 bis 45 Prozent einbrechen wird, Russlands Wirtschaft dürfte um 9 bis 15 Prozent schrumpfen. Sollte der Krieg aber weiter eskalieren und die EU ein Öl- oder sogar Gasembargo gegen Russland verhängen, dürfte auch in Ostmitteleuropa ein leichter Abschwung einsetzen.

Prozess um toten Fernfahrer in Tirol

Innsbruck/Kufstein - Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer hat sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck vor einem Schöffengericht wegen des Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang verantworten müssen. Der Weißrusse soll am 22. Juni 2019 im Streit einem anderen Fernfahrer auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Kufstein-Süd einen Stoß versetzt haben, wodurch dieser zu Sturz kam und schließlich an seinen schweren Kopfverletzungen verstarb.

