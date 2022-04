Corona: Experten erwarten Ende des Infektionsrückgangs

Wien - Wöchentlich gibt es die Einschätzung des Corona-Prognosekonsortiums zum Infektionsgeschehen in Österreich: Der Abwärtstrend bei den Neuinfektionen ist nach wie vor vorhanden, wiewohl bei leicht verringerter Geschwindigkeit. "Mittelfristig" aber erwarten die Expertinnen und Experten ein Ende des Fallzahlenrückgangs, wie dem Update vom Mittwoch zu entnehmen ist. Die Infektionen dürften ein konstantes und nicht so niedriges Niveau wie in den vergangenen beiden Sommern erreichen.

Nationalrat subventioniert Pendler

Wien - Die einzige Sitzung des Nationalrats in dieser Woche wird ganz von der Teuerung dominiert. Gleich zu Beginn in der "Aktuellen Stunde" richteten einander die Fraktionen aus, wie man am besten gegen den Preisanstieg vorgehen könnte. Die FPÖ warb für einen Preisdeckel, die SPÖ für eine Mehrwertsteuersenkung und die NEOS wollen eine Abschaffung der "kalten Progression". Die Koalition setzt dagegen auf ein heute noch zu beschließendes Anti-Teuerungspaket.

Behörden meldeten 8.239 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden sind am Mittwoch deutlich höher ausgefallen als an den Tagen zuvor: Laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums wurden 8.239 positive Testresultate dokumentiert. Dieser Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 7.198 Fällen. Außerdem sind 24 Menschen an oder infolge von Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 561,1 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Gas fließt weiter nach Österreich

Wien/Warschau/Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat bestätigt, kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien zu liefern und mit weiteren Lieferkürzungen gedroht, sollten sich die Länder am Transitgas bedienen. Österreich ist nicht betroffen, Gas fließt "normal und ungestört" ins Land, teilte die Regulierungsbehörde E-Control mit. Die Regierung hat heute bis zu 6,6 Mrd. Euro freigegeben, um die heimischen Gasspeicher vor dem Winter zu mindestens 80 Prozent füllen zu können.

Russland verstärkt offenbar Truppen in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben offenbar Militär aus Russland ins Angriffsgebiet verlegt, um die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen. Zwei taktische Bataillone seien in die Stadt Isjum verlegt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch auf Facebook mit. Zudem seien in der russischen Grenzregion Belgorod zwei weitere Raketendivisionen aufgestellt worden. Russland meldete unterdessen die Zerstörung einer "großen Menge" westlicher Waffen in der Ukraine.

2020 ging Lebenserwartung in der EU zurück

Brüssel/Wien - Erstmals seit den 60er-Jahren ist die Lebenserwartung in der Europäischen Union im Jahr 2020 Corona-bedingt wieder gesunken. Die meisten EU-Staaten verzeichneten einen Rückgang der durchschnittlichen Lebenserwartung, in Österreich sank diese im Vergleich zu 2019 um 0,7 Jahre (von 82,0 auf 81,3 Jahre), wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit bestätigte die EU-Behörde erste Schätzungen vom April 2021.

Deutschland verlängert Grenzkontrollen zu Österreich

Berlin/Wien - Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat die Kontrollen an der Grenze zu Österreich um weitere sechs Monate verlängert. Ein entsprechendes Schreiben an die EU-Kommission sei bereits am 14. April verschickt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Begründet wurde die Verlängerung bis November mit dem Migrationsgeschehen an diesem Grenzabschnitt. Die Grenzkontrollen in Österreich waren laut EuGH nicht mehr rechtmäßig.

Höheres Defizit und Schuldenquote wegen Ukraine-Krieg

Wien - Österreich erwartet - bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine - für 2022 ein höheres Defizit und eine höhere Schuldenquote als ursprünglich geplant. Am Mittwoch wurde im Ministerrat beschlossen, das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 sowie das Bundesfinanzgesetz 2022 entsprechend anzupassen. Für heuer erwartet Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ein Defizit von 3,1 Prozent des BIP (statt 2,3), die Schulenquote wird mit 80 Prozent beziffert (statt 79).

