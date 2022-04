Nationalrat subventioniert Pendler

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch angesichts der Teuerung ein Entlastungspaket für Autofahrer beschlossen. Konkret wird das Pendlerpauschale deutlich angehoben. Daneben gibt es Erleichterungen für Unternehmen und Landwirte. Was für die Opposition nur ein "Tropfen auf dem heißen Stein" war, ist für Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) eine "unglaubliche Entlastung". Trotz Kritik stimmte die FPÖ mit der Koalition.

Russland verstärkt offenbar Truppen in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben offenbar Militär aus Russland ins Angriffsgebiet verlegt, um die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen. Zwei taktische Bataillone seien in die Stadt Isjum verlegt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch auf Facebook mit. Zudem seien in der russischen Grenzregion Belgorod zwei weitere Raketendivisionen aufgestellt worden. Russland meldete unterdessen die Zerstörung einer "großen Menge" westlicher Waffen in der Ukraine.

UNO-Chef Guterres erreicht Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres ist nach Angaben der Vereinten Nationen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Dort wird er am Donnerstag Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba treffen. Auch ein Besuch an einem noch unbekannten Ort außerhalb der Hauptstadt ist geplant. Eines der Hauptthemen dürfte wie auch schon beim vorherigen Besuch in Moskau die Lage in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sein.

Transnistrien meldet Beschuss aus der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau ist am Mittwoch ein Dorf nahe der Grenze zur Ukraine beschossen worden. Dort befindet sich ein großes russisches Munitionslager. In der Nacht seien mehrere Drohnen von der Ukraine aus über das Dorf Kolbasna geflogen, teilte das transnistrische Innenministerium mit. In der Früh sei Kolbasna dann von der Ukraine aus beschossen worden. Tote oder Verletzte gab es demnach aber nicht.

Putin: "Blitzschnelle" Schläge bei Einmischung von außen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/St. Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen gedroht. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort "blitzschnell, rasch" sein werde. Das sagte Putin am Mittwoch in St. Petersburg.

Suu Kyi wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt

Naypyidaw - Ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht hat die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu fünf Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Dies sagten mit dem Prozess vertraute Quellen, die anonym bleiben wollten, am Mittwoch der dpa. Die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin sieht sich mit fast einem Dutzend Korruptionsklagen konfrontiert. Dies war das erste Urteil. Für jeden Anklagepunkt drohen der Politikerin bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Nun auch ein Fall der Hepatitis bei Kindern in Deutschland

Berlin/Wien - Gehäuft auftretende Leberentzündungen (Hepatitis) ohne klare Ursache bei Kindern haben zuletzt in Europa und den USA für Aufmerksamkeit gesorgt - nun ist auch in Deutschland ein Fall bekannt geworden. Er entspreche der Falldefinition der WHO, der Erkrankungsbeginn liege bereits im Jänner, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagabend mit. In Österreich kamen laut Gesundheitsministerium bis Mittwoch keine weiteren Fälle zu den zwei bisher bekannten hinzu.

Prozess in Graz: Nur versuchte Nötigung statt Mordversuch

Graz - Eine 33-Jährige ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen versuchter schwerer Nötigung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie soll im Oktober 2021 mit einem Messer auf ihren im Bett liegenden Bekannten losgegangen sein und ihn anschließend noch ebenfalls mit dem Messer versucht haben zu quälen. Angeklagt war auch Mordversuch, doch davon wurde die Frau freigesprochen. Sie kommt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Wiener Börse schließt klar im Plus, ATX gewinnt 1,20 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX ging um 1,20 Prozent bei 3.232,27 Einheiten deutlich fester aus dem Handel. Allerdings sorgt der Ukraine-Konflikt weiter für Unsicherheit, mahnten Experten mit Hinblick auf den jüngsten Gaslieferstopp Russlands. Unter den Einzelwerten stiegen Semperit um 3,8 Prozent. Der Konzern zahlt für 2021 eine Dividenden von 1,5 Euro je Titel.

