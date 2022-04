UN-Chef Guterres besucht Kiewer Vorstädte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres setzt seine Vermittlungsreise im Ukraine-Konflikt fort und will am Donnerstagnachmittag Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew treffen. Davor besuchte er die Kiewer Vorstädte Bordjanka und Butscha. Letztere ist zum Symbol für die seit der russischen Invasion begangenen Gräueltaten geworden. Guterres forderte Russland zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bei der Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen auf.

Russland verschärft Angriffe im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs in Kiew ihre Angriffe im Osten der Ukraine deutlich verstärkt. Die russischen Besatzer würden praktisch von allen Seiten intensiv angreifen, teilte der Stab am Donnerstag mit. Moskau ziehe weitere Kräfte in die Nähe von Isjum im Gebiet Charkiw zusammen. Aus dem Gebiet Charkiw wurden drei Tote gemeldet. Indes formulierte Großbritannien das Ziel Russland aus der gesamten Ukraine verdrängen zu wollen.

Deutschland wird schwere Waffen an die Ukraine liefern

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Deutsche Bundestag hat mit großer Mehrheit den Antrag von Koalition und Union zum Ukraine-Krieg beschlossen, in dem unter anderem die Lieferung von schweren Waffen gefordert wird. Für den Antrag von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU mit dem Titel "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen - Umfassende Unterstützung für die Ukraine" stimmten am Donnerstag in Berlin 586 Abgeordnete, 100 votierten dagegen, sieben enthielten sich, sagte Parlaments-Vizepräsident Wolfgang Kubicki.

Regierung erleichtert Zugang für Fachkräfte aus Drittstaaten

Wien - Fachkräfte aus Drittstaaten sollen in Österreich künftig einen deutlich leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Angesichts von Fachkräftemangel und demografischem Wandel schickt die Regierung am Donnerstag einen Gesetzestext zur Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte in Begutachtung. Die Verfahren werden vereinfacht und sollen schneller als bisher abgewickelt werden. Neu ist etwa eine Rot-Weiß-Rot-Karte für Saisonarbeitskräfte. Sprachzertifikate sollen künftig länger gelten.

Kein Anstieg der Armut durch Corona

Wien - Die Corona-Pandemie hat nicht den befürchteten Anstieg der Armut in Österreich gebracht. Verantwortlich dafür sind zu einem guten Teil die gewährten Sozialleistungen. Auch die Kurzarbeit hat sich diesbezüglich bewährt, geht aus einer Erhebung der "Statistik Austria" hervor. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sah in einer Aussendung den Beleg dafür, dass die Politik der Regierung Schlimmeres verhindert habe. Hilfsorganisationen warnten vor der Zukunft.

Weiter rückläufige Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen

Wien - Die Corona-Neuinfektionen in Österreich sind weiter rückläufig. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 6.361 neue Fälle registriert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 6.400 Fällen. Vor einer Woche wurden noch 11.948 Neuansteckungen bei annähernd gleichen Testzahlen festgestellt. Auch die Zahl der Covid-19-Spitalspatientinnen und -patienten war rückläufig. Allerdings gab es laut Ministerin 17 Todesfälle zu beklagen.

Kartellbehörde weitet Ermittlungen in Müllbranche aus

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat ihre Ermittlungen in der Abfallwirtschaft ausgeweitet. Diese Woche fanden weitere Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten statt, teilte die BWB am Donnerstag mit. Dem Vernehmen waren die Razzien am Donnerstag noch im Gange. Die betroffenen Unternehmen und die Standorte nannte die Behörde nicht, "aus ermittlungstaktischen Gründen", wie es zur APA hieß.

Laut US-Studie weiterhin viel zerstörter tropischer Urwald

Washington - Weltweit sind im vergangenen Jahr rund 3,75 Millionen Hektar tropischer Urwald zerstört worden. Das ist etwas weniger Fläche als 2020, aber etwa gleich viel wie in den Jahren 2018 und 2019, wie aus einer neuen Berechnung des Washingtoner World Resources Institute (WRI) hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Besonders stark sei weiterhin der brasilianische Regenwald betroffen, heißt es darin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red