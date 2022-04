UN-Chef Guterres besucht Kiewer Vorstädte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres setzt seine Vermittlungsreise im Ukraine-Konflikt fort und will am Donnerstagnachmittag Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew treffen. Davor besuchte er die Kiewer Vorstädte Borodjanka und Butscha. Letztere ist zum Symbol für die seit der russischen Invasion begangenen Gräueltaten geworden. Guterres forderte Russland zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bei der Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen auf.

Russland verschärft Angriffe im Osten und Süden der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als zwei Monate nach Kriegsbeginn verstärkt Russland nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf den Osten und Süden des Landes. Das russische Militär beschleunige seine Offensiveinsätze, teilte das ukrainische Militärkommando zur Lage an der Hauptfront im Osten am Donnerstag mit. Es gebe aus fast allen Richtungen intensiven Beschuss. Auch Kiew sei "weiterhin keine sichere Stadt", warnt Bürgermeister Vitali Klitschko vor einer Rückkehr in die Stadt.

Deutschland wird schwere Waffen an die Ukraine liefern

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Deutsche Bundestag hat mit großer Mehrheit den Antrag von Koalition und Union zum Ukraine-Krieg beschlossen, in dem unter anderem die Lieferung von schweren Waffen gefordert wird. Für den Antrag von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU mit dem Titel "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen - Umfassende Unterstützung für die Ukraine" stimmten am Donnerstag in Berlin 586 Abgeordnete, 100 votierten dagegen, sieben enthielten sich, sagte Parlaments-Vizepräsident Wolfgang Kubicki.

Regierung erleichtert Zugang für Fachkräfte aus Drittstaaten

Wien - Fachkräfte aus Drittstaaten sollen in Österreich künftig einen deutlich leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Angesichts von Fachkräftemangel und demografischem Wandel schickt die Regierung am Donnerstag einen Gesetzestext zur Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte in Begutachtung. Die Verfahren werden vereinfacht und sollen schneller als bisher abgewickelt werden. Neu ist etwa eine Rot-Weiß-Rot-Karte für Saisonarbeitskräfte. Sprachzertifikate sollen künftig länger gelten.

EU-Kampagne will 112 Städte bis 2030 klimaneutral machen

Brüssel - 100 EU-Städte, darunter Klagenfurt, und zwölf Partnerstädte wollen mit Hilfe der Europäischen Union bis 2030 klimaneutral werden. 75 Prozent der EU-Bürger wohnen einer Mitteilung der Europäischen Kommission vom Donnerstag zufolge in Städten. "Daher ist es wichtig, dass Städte als Ökosysteme für Experimente und Innovation dienen, um allen anderen zu helfen, bis 2050 klimaneutral zu werden." Das Projekt soll bis 2023 durch 360 Millionen Euro finanziert werden.

Indien und Pakistan leiden früh unter starker Hitzewelle

Neu-Delhi - Die Menschen in Indien und Pakistan leiden unter einer frühen und heftigen Hitzewelle. Die Temperaturen in weiten Teilen der Region sind auf deutlich über 40 Grad geklettert und die Wetterdienste der beiden Nachbarländer sprechen Hitzewarnungen aus. Indien hat bereits den heißesten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren erlebt.

Österreicher bei Brückeneinsturz auf Philippinen gestorben

Manila - Ein Österreicher ist Mittwochnachmittag bei einem Brückeneinsturz auf den Philippinen ums Leben gekommen. Er und drei Einheimische starben, als eine jahrzehntealte Brücke auf der Insel Bohol durch die Last einbrach. Für den 30-jährigen Touristen kam jede Hilfe zu spät. Das österreichische Außenministerium bestätigte den Tod eines österreichischen Staatsbürgers auf den Philippinen. Die Angehörigen des Mannes werden von der österreichischen Botschaft Manila betreut.

Laut US-Studie weiterhin viel zerstörter tropischer Urwald

Washington - Weltweit sind im vergangenen Jahr rund 3,75 Millionen Hektar tropischer Urwald zerstört worden. Das ist etwas weniger Fläche als 2020, aber etwa gleich viel wie in den Jahren 2018 und 2019, wie aus einer neuen Berechnung des Washingtoner World Resources Institute (WRI) hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Besonders stark sei weiterhin der brasilianische Regenwald betroffen, heißt es darin.

Wiener Börse notiert sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Gewinne weiter ausgebaut. Der Leitindex ATX gewann 1,59 Prozent auf 3.284 Punkte. Positiv werteten Experten eine starke Stimmung an den europäischen Leitbörsen. Auf Unternehmensebene steht aktuell die europaweit auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus. An der Wiener Börse präsentierten Porr und s Immo Geschäftszahlen. Die Porr-Aktie reagierte mit einem deutlichen Plus von 5,8 Prozent. s Immo gewannen 1,1 Prozent.

