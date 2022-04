Russische Angriffe treffen Lazarett in Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Angriff auf die im Stahlwerk Asowstal verschanzten letzten Verteidiger Mariupols ist am Donnerstagabend das dort eingerichtete Feldlazarett unter schweren Beschuss geraten. Nach einem Bericht der "Ukrajinska Prawda" kam dabei mindestens ein Soldat ums Leben, rund 100 Patienten erlitten weitere Verletzungen. Nach Darstellung der Verteidiger sei das Lazarett, in dem sich rund 500 Verwundete und Ärzte aufhielten, gezielt angegriffen worden.

150-Euro-Energiegutscheine gehen nun an Millionen Haushalte

Wien - Vier Millionen Haushalte in Österreich bekommen demnächst per Post den Energiegutschein im Wert von 150 Euro zum Abfedern der stark gestiegenen Energiekosten. Pro Woche werden rund eine Million Gutscheine verschickt, bis Ende Mai soll der Versand an alle Hauptwohnsitze abgeschlossen sein. Der Bonus ist an einen Vertrag mit einem Stromlieferanten gebunden - eingelöst werden darf er von Einpersonenhaushalten bis zu 55.000 Jahreseinkommen bzw. bis 110.000 Euro bei mehr Personen.

Russland stellt Zukunft der Raumstation ISS infrage

Moskau - Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat Russland seine Mitarbeit beim Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) infrage gestellt. "Die Entscheidung über das Schicksal der ISS wird viel von der Lage abhängen, die in unserem Land und darum herum herrscht", sagte der Chef der russischen Raumfahrtagentur, Dmitri Rogosin, am Freitag der Nachrichtenagentur TASS. Im Falle eines Ausstiegs werde Moskau seine Partner aber ein Jahr im Voraus unterrichten.

Apple mit 25 Milliarden Dollar Quartalsgewinn

Cupertino - Apple trotzt den globalen Problemen der Elektronik-Branche mit einem weiteren Mega-Quartal. Der US-Konzern steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,2 Mrd. Dollar. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 25 Mrd. Dollar in den Konzernkassen. Das waren knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders stark war das Wachstum im Service-Bereich, in dem das Geschäft mit Speicherdiensten, der App-Plattform, aber auch Musik- und Video-Streaming gebündelt ist.

Waldpflanzen blühen eine Woche früher als vor 100 Jahren

Tübingen - Frühblühende Waldpflanzen wie Bärlauch und Waldmeister beginnen ihre Blühsaison jetzt im Durchschnitt rund eine Woche früher als noch vor 100 Jahren. Analysen von Tausenden Herbarien zeigten auch auf, dass die frühere Blütezeit der Wildpflanzen mit der Klimaerwärmung zusammenhänge, schreibt ein Forschungsteam der Universitäten Tübingen und Frankfurt in der Fachzeitschrift "New Phytologist". Durchschnittlich verschob sich die Blütezeit pro Grad Celsius um 3,6 Tage nach vorne.

EU-Kampagne will 112 Städte bis 2030 klimaneutral machen

Brüssel - 100 EU-Städte, darunter Klagenfurt, und zwölf Partnerstädte wollen mit Hilfe der Europäischen Union bis 2030 klimaneutral werden. 75 Prozent der EU-Bürger wohnen einer Mitteilung der Europäischen Kommission vom Donnerstag zufolge in Städten. "Daher ist es wichtig, dass Städte als Ökosysteme für Experimente und Innovation dienen, um allen anderen zu helfen, bis 2050 klimaneutral zu werden." Das Projekt soll bis 2023 durch 360 Millionen Euro finanziert werden.

