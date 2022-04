StVO mit neuen Spielregeln für Radfahren und Zufußgehen

Wien - Eine umfassenden Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) soll Radfahren und Zufußgehen sicherer und attraktiver machen. "Die Spielregeln stammen zum Teil noch aus den 1960er-Jahren", sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Zukünftig wird beim Radverkehr unter anderem Rechtsabbiegen bei Rot oder Nebeneinanderfahren möglich sein, fußgängerfreundlichere Ampelschaltungen und neue Regeln an Öffi-Haltestellen kommen ebenfalls.

Ukraine plant "Operation" zur Evakuierung aus Stahlwerk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hofft auf eine Rettung von Zivilpersonen aus dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol. "Heute ist eine Operation geplant, um die Zivilpersonen aus dem Werk zu bekommen", erklärt das Präsidialamt in Kiew. Russland bestätigte unterdessen am Freitag Angriffe auf Kiew, während sich UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in der ukrainischen Hauptstadt aufhielt. Guterres bemüht sich um die Evakuierung des von russischen Truppen eingeschlossenen Stahlwerks in Mariupol.

Inflation kletterte im April wohl weiter auf 7,2 Prozent

Wien - In Österreich dürfte die Inflationsrate im April laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 7,2 Prozent weitergeklettert sein - den höchsten Wert seit Herbst 1981. Im März hatte die Rate 6,8 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das Preisniveau um 0,3 Prozent. Haupttreiber blieben Treibstoffe und Energieprodukte, "doch geht auch von Nahrungsmitteln ein zusätzlicher preissteigender Effekt aus", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Freitag.

Frontex-Chef Leggeri bietet Rücktritt an

Warschau/Berlin - Der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat seinen Rücktritt angeboten. Der Verwaltungsrat der Agentur befasse sich derzeit mit dem Fall, bestätigte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums am Freitag in Berlin. Das eröffne die Möglichkeit "eines Neuanfangs bei Frontex", sagte der Sprecher. Der Franzose Leggeri war im Zusammenhang mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen durch Frontex an den EU-Außengrenzen unter Druck geraten.

Hospitalisierungsrate in Omikron-Welle deutlich gesunken

Wien - In der Omikron-Welle ist die Hospitalisierungsrate deutlich gesunken. Das zeigen am Freitag veröffentlichte Daten der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). 73.301 Spitalsaufnahmen von Pandemiebeginn bis Ende Jänner standen bis dahin 1,88 Millionen Infektionen gegenüber. Das ist eine Gesamthospitalisierungsrate von 3,9 Prozent, im Jänner 2022 allein waren es 0,7 Prozent. Auch die Sterblichkeit der Covid-Spitalspatienten ging zurück, sie war laut GÖG mit 8,1 Prozent aber noch hoch.

6.186 Neuinfektionen und 21 weitere Covid-Tote

Wien - Österreichweit sind am Freitag 6.186 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Das liegt etwa im Wochenschnitt von 6.119 positiven Tests pro Tag. 21 Covid-Todesfälle kamen auf 18.138 Verstorbene hinzu, allerdings waren noch angekündigte Nachmeldungen ausständig. Die Zahl der infizierten Intensivpatienten sank erstmals seit acht Monaten unter 100. Exakt 99 waren es am Freitag, so wenig wie zuletzt am 26. August 2021. Insgesamt gibt es noch 1.353 Covid-Spitalspatienten.

Dutzende Verletzte bei neuen Unruhen auf Tempelberg

Jerusalem - Bei neuen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Am letzten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA 42 Verletzte. Seit zwei Wochen kommt es auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) immer wieder zu Auseinandersetzungen.

ÖBB-Ergebnis wieder auf Vorkrisenniveau - Fahrgastzahl nicht

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im zweiten Coronajahr 2021 zwar wieder mehr Fahrgäste transportiert als 2020. An die Zahlen von 2019 (477 Mio. Fahrgäste im Nah-, Fern- und Busverkehr) kam man mit insgesamt 323 Mio. Passagieren, die ÖBB-Dienste nutzten, aber bei weitem noch nicht heran. Das operative Ergebnis (EBT) hingegen erreichte 170 Mio. Euro und überstieg auch den Wert von 2019, nicht nur jenen von 2020 (2020: 59 Mio. Euro; 2019: 169 Mio. Euro).

