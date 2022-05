Ukraine vermeldet schwere Verluste auf beiden Seiten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat schwere Verluste durch die russische Offensive im Osten des Landes eingeräumt. Allerdings seien sie auf russischer Seite sehr viel schwerer, sagte Präsidialberater Olexij Arestowytsch am Freitag: "Ihre Verluste sind kolossal." Das Stahlwerk Asowstal in der südöstlichen Hafenstadt Mariupol ist nach wie vor unter russischer Belagerung. Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kündigte einen Einsatz an, um Zivilisten von dem Gelände zu holen.

StVO mit neuen Spielregeln für Radfahren und Zufußgehen

Wien - Eine umfassenden Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) soll Radfahren und Zufußgehen sicherer und attraktiver machen. "Die Spielregeln stammen zum Teil noch aus den 1960er-Jahren", sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Zukünftig wird beim Radverkehr unter anderem Rechtsabbiegen bei Rot oder Nebeneinanderfahren möglich sein, fußgängerfreundlichere Ampelschaltungen und neue Regeln an Öffi-Haltestellen kommen ebenfalls.

Inflation kletterte im April wohl weiter auf 7,2 Prozent

Wien - In Österreich dürfte die Inflationsrate im April laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 7,2 Prozent weitergeklettert sein - den höchsten Wert seit Herbst 1981. Im März hatte die Rate 6,8 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das Preisniveau um 0,3 Prozent. Haupttreiber blieben Treibstoffe und Energieprodukte, "doch geht auch von Nahrungsmitteln ein zusätzlicher preissteigender Effekt aus", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Freitag.

Ralf Rangnick neuer österreichischer Teamchef

Wien - Der neue österreichische Fußball-Teamchef heißt Ralf Rangnick. Der Deutsche wurde am Freitag in Wien vom ÖFB-Präsidium einstimmig zum Nachfolger von Franco Foda gekürt und erhielt einen Vertrag über vorläufig zwei Jahre. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch bis zum Ende der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, bei einer Teilnahme an der Endrunde bis Sommer 2026.

Frontex-Chef Leggeri bietet Rücktritt an

Warschau/Berlin - Der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat nach schweren Vorwürfen gegen ihn und Mitarbeiter seinen Rücktritt angeboten. Der Verwaltungsrat befasse sich derzeit mit dem Fall, bestätigte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums am Freitag in Berlin. Das biete die Möglichkeit "eines Neuanfangs bei Frontex". Der Franzose war im Zusammenhang mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen durch Frontex an den EU-Außengrenzen unter Druck geraten.

ÖVP-Finanzen - BR-Wahl in Vbg. ÖVP war nicht geheim

Bregenz - Die Vorwürfe gegen die ÖVP Vorarlberg und ihren Wirtschaftsbund reißen nicht ab. So soll 2013 eine Betriebsratswahl in der Geschäftsstelle der Landes-ÖVP nicht korrekt abgelaufen und Kilometergeld nicht richtig abgerechnet worden sein. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) erklärte dazu am Rande einer Pressekonferenz in Feldkirch, die Angelegenheit sei vom Kontrollrat der ÖVP geprüft und abschließend beurteilt worden.

SAD-Affäre: Kompatscher-Antrag mit Mehrheit im Landtag

Bozen/Innsbruck - Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) kann vorerst aufatmen: Nach Wochen schwerster politischer Turbulenzen im Zuge der SAD-Affäre rund um diverse Abhörprotokolle erhielt sein Vorschlag auf Verkleinerung der Landesregierung bei einer Sonderlandtagssitzung am Freitag die nötige Mehrheit. Damit wurde Kompatscher nunmehr seinen Parteifreund, SVP-Landesrat Thomas Widmann los, der sich weigerte im Zuge der Affäre und nach dem Entzug der Kompetenzen aus der Regierung auszuscheiden.

