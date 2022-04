Kogler stellt sich Wiederwahl zum Bundessprecher der Grünen

Villach/Wien - Die Grünen treffen sich am Samstag in Villach zu einem Bundeskongress, coronabedingt mit halbjährlicher Verspätung. Vizekanzler Werner Kogler stellt sich dabei ohne Gegenkandidat der Wiederwahl zum Bundessprecher für weitere drei Jahre. Er hat ein Rekordergebnis von 99 Prozent der Delegiertenstimmen zu verteidigen. Aufsteigen soll Umweltministerin Leonore Gewessler, und zwar zu Koglers Vize. Dies wird aber erst nach dem Parteitag erfolgen.

Lage in Charkiw laut Selenskyj schwierig

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner abendlichen Videoansprache die Lage im Osten des Landes als kompliziert eingeschätzt. "Wir schlagen die Besatzer in alle Richtungen, in die sie vorzudringen versuchen. Die Lage in der Region Charkiw ist schwierig, aber unser Militär und unser Geheimdienst haben wichtige taktische Erfolge erzielt." Im Gebiet Donezk sprengte die ukrainische Armee unterdessen eine Eisenbahnbrücke.

Moskau verhandelt laut Lawrow täglich mit Kiew

Moskau - Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge ist die Aufhebung der gegen Russland verhängten Sanktionen der schwierigste Teil der Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew. "Derzeit diskutieren die russische und die ukrainische Delegation täglich per Videokonferenz über den Entwurf eines möglichen Abkommens", sagte Lawrow in einem Kommentar gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, der auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlicht ist.

Wiener Staatsoper widmet ihre neue Spielzeit Gustav Mahler

Wien - Mit Inspiration aus der Geschichte und einer neuen Zukunft für die Heilige Kuh Stehplatz geht die Wiener Staatsoper in die Spielzeit 2022/23. So widmet Direktor Bogdan Roščić die neue Saison dem großen Vorgänger Gustav Mahler, der sein Amt vor 125 Jahren antrat. Demnach sollen die meisten der insgesamt sieben Opernpremieren den einen oder anderen Bezug zu Mahler aufweisen. "Aber ich habe nicht vor, aus Mahlers Wirken ein Motto herauszuleiern", so Roščić vor Journalisten.

22. Amadeus-Awards zwischen Party, Abschied und viel Pop

Wien - "Daham ist doch daham, oder?", hatte sich Moderatorin Conchita Wurst über die Rückkehr der heute, Freitag, verliehenen 22. Amadeus Austrian Music Awards ins Wiener Volkstheater gefreut. Nachdem die Veranstaltung coronabedingt zwei Jahre lang auf eine Live-Show verzichten musste, gab es bei der Gala wieder Musik und (beinahe) Freudentränen. Abräumer des Abends waren Sänger Josh und Rapper RAF Camora.

Raimann als erster Österreicher im NFL-Draft ausgewählt

Las Vegas - Bernhard Raimann ist am Samstag als erster österreichischer Footballspieler im NFL-Draft ausgewählt worden. Im Rahmen der Talenteziehung der US-Profiliga in Las Vegas wurde der 24-Jährige in der dritten Runde von den Indianapolis Colts an 77. Stelle gepickt. Damit unterstützt Raimann als Offensive Tackle die Mannschaft des routinierten Quarterbacks Matt Ryan. Noch nie zuvor hatte ein Österreicher einen Platz bei einem NFL-Team via Draft ergattert.

Mikl-Leitner wird wieder zur VP-Chefin in NÖ gewählt

St. Pölten - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird am Samstag beim 46. ordentlichen Landesparteitag der ÖVP Niederösterreich erneut zur Obfrau gekürt. Im VAZ St. Pölten werden sich rund 1.000 Gäste einfinden, darunter 470 stimmberechtigte Delegierte. Mikl-Leitner wurde im März 2017 mit einer Zustimmung von 98,5 Prozent an die Parteispitze gewählt und trat die Nachfolge von Erwin Pröll an.

Mindestens 50 Tote bei Anschlag auf Moschee in Kabul

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einer Explosion in einer Moschee nach Angaben ihres Vorstehers mindestens 50 Menschen getötet worden. Das Innenministerium bestätigte am Freitag zunächst mindestens zehn Tote. Viele Gläubige hatten sich in der sunnitischen Moschee eingefunden, um an dem religiösen Gedenken Zikr teilzunehmen. Ein Teilnehmer, offenkundig ein Selbstmordattentäter, habe eine Bombe gezündet, berichtete Moschee-Vorstand Sayed Fasil Agha.

