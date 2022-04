Russland verstärkt Angriffe auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Offensive im Osten und Süden der Ukraine mit unverminderter Härte fortgesetzt und dabei insbesondere die Großstadt Charkiw attackiert. Dort waren in der Nacht auf Samstag heftige Explosionen zu hören. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach trotz der Angriffe auf die zweitgrößte Stadt des Landes von "taktischen Erfolgen" der Regierungstruppen in der Region. Laut britischen Berichten sind die Russen gezwungen, die Truppen neu zu sammeln.

Moskau verhandelt laut Lawrow täglich mit Kiew

Moskau - Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge ist die Aufhebung der gegen Russland verhängten Sanktionen der schwierigste Teil der Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew. "Derzeit diskutieren die russische und die ukrainische Delegation täglich per Videokonferenz über den Entwurf eines möglichen Abkommens", sagte Lawrow in einem Kommentar gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, der auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlicht ist.

Kogler stellt sich Wiederwahl zum Bundessprecher der Grünen

Villach/Wien - Die Grünen treffen sich am Samstag in Villach zu einem Bundeskongress, coronabedingt mit halbjährlicher Verspätung. Vizekanzler Werner Kogler stellt sich dabei ohne Gegenkandidat der Wiederwahl zum Bundessprecher für weitere drei Jahre. Er hat ein Rekordergebnis von 99 Prozent der Delegiertenstimmen zu verteidigen. Aufsteigen soll Umweltministerin Leonore Gewessler, und zwar zu Koglers Vize. Dies wird aber erst nach dem Parteitag erfolgen.

Wiener Staatsoper widmet ihre neue Spielzeit Gustav Mahler

Wien - Mit Inspiration aus der Geschichte und einer neuen Zukunft für die Heilige Kuh Stehplatz geht die Wiener Staatsoper in die Spielzeit 2022/23. So widmet Direktor Bogdan Roščić die neue Saison dem großen Vorgänger Gustav Mahler, der sein Amt vor 125 Jahren antrat. Demnach sollen die meisten der insgesamt sieben Opernpremieren den einen oder anderen Bezug zu Mahler aufweisen. "Aber ich habe nicht vor, aus Mahlers Wirken ein Motto herauszuleiern", so Roščić vor Journalisten.

Raimann als erster Österreicher im NFL-Draft ausgewählt

Las Vegas - Bernhard Raimann ist am Samstag als erster österreichischer Footballspieler im NFL-Draft ausgewählt worden. Im Rahmen der Talenteziehung der US-Profiliga in Las Vegas wurde der 24-Jährige in der dritten Runde von den Indianapolis Colts an 77. Stelle gepickt. Damit unterstützt Raimann als Offensive Tackle die Mannschaft des routinierten Quarterbacks Matt Ryan. Noch nie zuvor hatte ein Österreicher einen Platz bei einem NFL-Team via Draft ergattert.

Rauch will Debatte über Vermögenssteuern

Wien - Die Grünen unternehmen angesichts der Rekordinflation einen erneuten Anlauf, um ihr Anliegen der Reichenbesteuerung in der Regierung durchzusetzen. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, über Vermögensbesteuerung zu debattieren", sagt Sozialminister Johannes Rauch laut Vorabmeldung im Nachrichtenmagazin "profil". Die Diskussion müsse "eröffnet werden".

Schäden nach Stürmen und Tornados in Kansas

Topeka (Kansas) - Heftige Stürme sind am Freitag durch die US-Staaten Kansas und Nebraska gefegt. Es kam laut Medienberichten zu Tornados, zerstörerischen Windböen und Hagel. Ein besonders großer Tornado entwickelte sich in den Vororten von Kansas' größter Stadt Wichita. Er richtete erhebliche Schäden an. Autos flogen durch die Luft, Häuser und Geschäfte wurden zertrümmert. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Gouverneurin Laura Kelly rief den Ausnahmezustand aus.

Ausnahmezustand in drei Provinzen Ecuadors verhängt

Quito - Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso hat wegen der ausufernden Gewalt von Drogenbanden in drei Provinzen einen 60-tägigen Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme in den Küstenprovinzen Guayas, Manab� und Esmeraldas trete um Mitternacht in Kraft, sagte der Präsident am Freitag in einer von den Staatsmedien übertragenen Rede. Er habe die Mobilisierung von 4.000 Polizisten und 5.000 Soldaten in den drei Regionen angeordnet.

