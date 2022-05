Ukrainisches Militär meldet erfolglose russische Angriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Generalstab hat am Samstag neue russische Angriffe mit Schwerpunkt im Osten der Ukraine vermeldet. "Die Gefechte gehen weiter", es gebe für Russland aber keine Erfolge, heißt es. In der Nähe der Stadt Isjum in der Region Charkiw ziehe Russland weiter Truppen für den Angriff zusammen. Attackiert wurde in der Nacht auch die Großstadt Charkiw selbst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von "taktischen Erfolgen" seiner Armee in der Region.

EU-Gasziele kaum erreichbar

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ziele der EU, ihre Erdgasimporte aus Russland zu kürzen und zugleich die Speicher bis zum Winter deutlich aufzufüllen, lassen sich nur durch wochenlangen Gas-Verzicht in Europas Industrie erreichen. Ein Berechnungsmodell des Forschungszentrums Jülich zeige, dass europaweit mehr als 300 Terawattstunden Erdgas (rund 30 Millionen Kubikmeter) in diesem Jahr eingespart werden müssten, um einen Anfang März vorgelegten EU-Plan zu erfüllen, berichtet der "Spiegel".

Schuldenfreie Grüne bestätigen Kogler und Rauch

Villach/Wien - Die Grünen sind am Samstag in Villach zu einem Bundeskongress zusammengetroffen, coronabedingt mit halbjährlicher Verspätung. Vizekanzler Werner Kogler stellt sich dabei ohne Gegenkandidat der Wiederwahl zum Bundessprecher für weitere drei Jahre. Eine der ersten Handlungen war die Bestätigung von Gesundheitsminister Johannes Rauch als Regierungsmitglied, sie erfolgte einstimmig.

Weiter Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich geht weiter zurück. Von Freitag auf Samstag wurden zwar wieder mehr Tests eingemeldet, als in der Woche zuvor, jedoch ging die Zahl der Neuansteckungen im Vergleich vom letzten Samstag von 6.536 auf 5.199 neue Fälle zurück. Die Positiv-Rate der PCR-Tests liegt nun bei 3,5 Prozent, vergangene Woche war sie noch bei 5,1 Prozent wie Gesundheits- und Innenministerium vermeldeten.

Rauch will Debatte über Vermögenssteuern

Wien - Die Grünen unternehmen angesichts der Rekordinflation einen erneuten Anlauf, um ihr Anliegen der Reichenbesteuerung in der Regierung durchzusetzen. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, über Vermögensbesteuerung zu debattieren", sagt Sozialminister Johannes Rauch laut Vorabmeldung im Nachrichtenmagazin "profil". Die Diskussion müsse "eröffnet werden".

Mikl-Leitner vor erneuter Wahl zur VPNÖ-Landesparteiobfrau

St. Pölten - Beim 46. ordentlichen Landesparteitag der ÖVP NÖ mit rund 1.100 Besuchern am Samstag im VAZ St. Pölten steht die Wiederwahl von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Landesobfrau auf dem Programm. Beim ersten Antreten im März 2017 hatte Mikl-Leitner 98,5 Prozent Zustimmung erreicht und war Erwin Pröll nachgefolgt. Das Bühnenbild war am Samstag geprägt von den Landesfarben Blau-Gelb und vom neuen Auftritt mit dem Slogan "Die Niederösterreich-Partei".

Schäden nach Stürmen und Tornados in Kansas

Topeka (Kansas) - Heftige Stürme sind am Freitag durch die US-Staaten Kansas und Nebraska gefegt. Es kam laut Medienberichten zu Tornados, zerstörerischen Windböen und Hagel. Ein besonders großer Tornado entwickelte sich in den Vororten von Kansas' größter Stadt Wichita. Er richtete erhebliche Schäden an. Autos flogen durch die Luft, Häuser und Geschäfte wurden zertrümmert. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Gouverneurin Laura Kelly rief den Ausnahmezustand aus.

Ausnahmezustand in drei Provinzen Ecuadors verhängt

Quito - Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso hat wegen der ausufernden Gewalt von Drogenbanden in drei Provinzen einen 60-tägigen Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme in den Küstenprovinzen Guayas, Manab� und Esmeraldas trete um Mitternacht in Kraft, sagte der Präsident am Freitag in einer von den Staatsmedien übertragenen Rede. Er habe die Mobilisierung von 4.000 Polizisten und 5.000 Soldaten in den drei Regionen angeordnet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red