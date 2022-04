Kogler als Grünen-Chef wiedergewählt

Villach/Wien - Die Grünen haben am Samstag ihren Bundessprecher Werner Kogler für weitere drei Jahre bestätigt. Bei der Wahl am Bundeskongress in Villach erhielt er 96,41 Prozent der Delegiertenstimmen (2018: 99,02 Prozent). Es gab keinen Gegenkandidaten, ebenso wie bei den fünf weiteren gewählten Vorstandsmitgliedern. In seiner Rede sah Kogler angesichts von Krisen und Druck zur Energiewende die Grünen am richtigen Ort, nämlich in Verantwortung: "Da gehören sie hin und das ist gut so."

Ukrainisches Militär meldet erfolglose russische Angriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Generalstab hat am Samstag neue russische Angriffe mit Schwerpunkt im Osten der Ukraine vermeldet. "Die Gefechte gehen weiter", es gebe für Russland aber keine Erfolge, heißt es. In der Nähe der Stadt Isjum in der Region Charkiw ziehe Russland weiter Truppen für den Angriff zusammen. Attackiert wurde in der Nacht auch die Großstadt Charkiw selbst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von "taktischen Erfolgen" seiner Armee in der Region.

Frau nach Explosion in Niederösterreich gestorben

Dürnkrut - Die Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) vom 13. März hat nun ein Todesopfer gefordert. Eine 66-Jährige ist im AKH Wien ihren Verletzungen erlegen, berichtete der ORF Niederösterreich am Samstag unter Verweis auf den Wiener Gesundheitsverbund. Die Frau ist demnach am Mittwoch gestorben.

ÖVP NÖ-Parteitag: 99,5 Prozent für Mikl-Leitner als Obfrau

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist am Samstag am ÖVP-Landesparteitag in St. Pölten als Landesobfrau bestätigt worden. Die 58-Jährige erhielt 99,5 Prozent Zustimmung. Damit übertraf sie das Ergebnis vom ersten Antreten im März 2017, als sie mit 98,5 Prozent an die Spitze der Landespartei gewählt worden und Erwin Pröll nachgefolgt war. Mikl-Leitner bezeichnete die ÖVP NÖ als "die Niederösterreich-Partei". Am "Miteinander" hält sie fest.

Rauch will Debatte über Vermögenssteuern

Wien - Die Grünen haben angesichts der Rekordinflation einen erneuten Anlauf zu einer Reichenbesteuerung unternommen. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, über Vermögensbesteuerung zu debattieren", sagt Sozialminister Johannes Rauch laut Vorabmeldung im Nachrichtenmagazin "profil". Die Diskussion müsse "eröffnet werden". Die Absage der ÖVP kam prompt.

Verpflichtende Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel kommt

Wien - Die Regierung hat sich auf die Einführung einer verpflichtenden Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel geeinigt. Ziel sei, dass diese mit kommendem Jahr in Kraft tritt, teilten Bundeskanzler Karl Nehammer und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) am Samstag in einer Aussendung nach einem Bericht der "Kronen Zeitung" mit. Lebensmittelhersteller und -unternehmen müssen dann auf der Verpackung von verarbeiteten, verpackten Lebensmittel die Herkunft angeben.

Wieder Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern

Tel Aviv - Im besetzten Westjordanland hält die Gewalt zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern an. Am Freitagabend erschossen Angreifer einen Wachmann am Eingang einer israelischen Siedlung, israelische Soldaten töteten bei einem nächtlichen Einsatz einen jungen Palästinenser. Die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern haben sich zuletzt erheblich verschärft.

Weiter Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich geht weiter zurück. Von Freitag auf Samstag wurden zwar wieder mehr Tests eingemeldet, als in der Woche zuvor, jedoch ging die Zahl der Neuansteckungen im Vergleich vom letzten Samstag von 6.536 auf 5.199 neue Fälle zurück. Die Positiv-Rate der PCR-Tests liegt nun bei 3,5 Prozent, vergangene Woche war sie noch bei 5,1 Prozent wie Gesundheits- und Innenministerium vermeldeten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red