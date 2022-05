Kogler als Grünen-Chef wiedergewählt

Villach/Wien - Die Grünen haben am Samstag ihren Bundessprecher Werner Kogler für weitere drei Jahre bestätigt. Bei der Wahl am Bundeskongress in Villach erhielt er 96,41 Prozent der Delegiertenstimmen (2018: 99,02 Prozent). Es gab keinen Gegenkandidaten, ebenso wie bei den fünf weiteren gewählten Vorstandsmitgliedern. In seiner Rede sah Kogler angesichts von Krisen und Druck zur Energiewende die Grünen am richtigen Ort, nämlich in Verantwortung: "Da gehören sie hin und das ist gut so."

Russischer Angriff zerstört Landebahn von Flughafen Odessa

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Landebahn des Flughafens Odessa ist durch einen russischen Raketenangriff zerstört worden. Dies teilte die ukrainische Armee am Samstag mit. Der Einschlag eines russischen Marschflugkörpers habe die Landebahn unbrauchbar gemacht, hieß es. Odessa ist die letzte große Stadt am Schwarzen Meer, die noch von der Ukraine kontrolliert wird. Sie liegt nahe der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien, in der russische Soldaten stationiert sind.

Drei weitere Leichen nahe Butscha entdeckt

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Nähe des Kiewer Vororts Butscha sind nach Polizeiangaben weitere drei Leichen mit gefesselten Händen entdeckt worden. Die Leichen der drei Männer seien in einer Grube des Dorfs Myrozke gefunden worden, teilte der Polizeichef der ukrainischen Hauptstadt, Andrij Nebytow, am Samstag mit. Sie wiesen demnach Schussverletzungen an verschiedenen Körperteilen auf. Die Augen der drei Männer waren laut Nebytow verbunden, auch seien "einige" geknebelt gewesen.

Kunsthistoriker Schütze wird Rektor der Uni Wien

Wien - Der deutsche Kunsthistoriker Sebastian Schütze ist am Samstagnachmittag zum neuen Rektor der Universität Wien gewählt worden. Der aktuelle Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät setzte sich in der Wahl im Universitätsrat einstimmig gegen Barbara Schober und Oliver Vitouch durch. Schütze folgt auf den Mathematiker Heinz Engl und wird seine vierjährige Funktionsperiode im Oktober antreten.

Hitzewelle in Indien: Heißester April seit 122 Jahren

Neu-Delhi - In Indien leiden derzeit Millionen Bewohner weiterhin unter einer frühen Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 45 Grad Celsius. Nordwest- und Zentralindien hätten den heißesten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren erlebt, sagte der Leiter des Wetterdienstes, Mrutyunjay Mohapatra, am Samstag. In den kommenden Tagen könnte im Norden sogar die 50-Grad-Marke überschritten werden.

Frau verunglückt beim Klettern in Vorarlberg tödlich

Götzis - Eine 35-jährige Frau ist Freitagabend bei einem Kletter- bzw. Wanderausflug in der Örflaschlucht in Götzis (Bezirk Feldkirch) tödlich verunglückt. Die in Bregenz wohnhafte Frau war mit einer Begleiterin unterwegs, als sie von einer Felskante über eine Rinne und schließlich über eine Felskante abstürzte. Zuvor hatte sie noch erfolgreich eine rund 15 Meter hohe, senkrechte Felswand des Örfla- Klettersteiges durchstiegen.

Wieder Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern

Tel Aviv - Ein tödlicher Angriff auf den Wachmann einer israelischen Siedlung im Westjordanland und die Tötung eines jungen Palästinensers durch israelische Soldaten haben die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärft. Die israelische Armee erhöhte am Samstag ihre Präsenz im Westjordanland. Im Ort Burqin und dem Flüchtlingslager Balata nahmen israelische Sicherheitskräfte mehrere Menschen fest. Dabei wurden nach Armee-Angaben auch Waffen beschlagnahmt.

Auto landet in Schaufenster von Bäckerei in Tirol

Ötztal-Bahnhof - Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich Freitagvormittag in Ötztal Bahnhof im Tiroler Bezirk Imst ereignet. Ein 89-Jähriger hatte sein Auto vor einer Bäckerei geparkt. Während seine Frau dort einkaufte, wollte der Mann den Wagen umparken, geriet dabei aber zu stark auf das Gaspedal und krachte im Rückwärtsgang durch die Glasfassade in die Bäckerei. Im Geschäftslokal kam er schließlich zum Stillstand.

