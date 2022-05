Der Mai-Marsch ist zurück

Wien - Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am "Tag der Arbeit" wieder marschiert. Die Wiener SPÖ kann ihre traditionsreiche Kundgebung am 1. Mai heuer in voller Präsenz abhalten. Die Sozialdemokraten wandern somit aus ihren Heimatbezirken auf den Rathausplatz, wo sie dann Reden unter anderem von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner lauschen können.

Freie Fahrt für Gütertransporte aus der Ukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Um etwa Weizenlieferungen zu erleichtern, lässt Österreich ukrainische Lkw unbürokratisch ins Land. Fehlende Transportgenehmigungen würden bei Kontrollen nicht geahndet, teilte das Klimaschutzministerium der APA mit. "In der Ukraine warten große Mengen an landwirtschaftlichen Produkten, die für den Export bestimmt sind und dringend nach Westeuropa gebracht werden müssen. Wir helfen hier, wo wir können", betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Nehammer äußert Verständnis für Lieferung schwerer Waffen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Verständnis für die jüngst von Deutschland beschlossene Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine geäußert. Nehammer wies in einem Interview mit der "Presse am Sonntag" darauf hin, dass Russland "derzeit kein Interesse" an Friedensgesprächen habe. "Also passt es wieder, dass die Ukraine mit schweren Waffen unterstützt wird." Österreich sieht er militärisch nicht unmittelbar bedroht, wie er dem "Kurier" (Sonntagsausgabe) sagte.

Long Covid hängt offenbar mit Virusresten zusammen

Innsbruck - Long-Covid-Symptome hängen offenbar mit dem Vorhandensein von Virusbestandteilen zusammen. Zu diesem Schluss kommt eine klinische Studie an Patienten mit chronischen Darmerkrankungen unter der Federführung von Herbert Tilg, Direktor für Innere Medizin I der Innsbrucker Uni-Klinik. "Dass Virusreste anscheinend mit Long-Covid-Symptomen korrelieren, ist human bisher noch nie gezeigt worden", sagte Tilg im APA-Interview.

Ukrainer steigen von russischen auf westliche Waffen um

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische und das US-Militär haben nach ukrainischen Angaben erneut die Lieferung von Waffen, Munition und weiterer Ausrüstung abgestimmt. Der Prozess dazu werde ständig streng kontrolliert, hieß es nach einem Telefonat zwischen dem ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und US-Generalstabschef Mark Milley in der Nacht zu Sonntag auf Saluschnyjs Facebookseite. Demnach wurde dabei auch die schwierige Lage im Osten der Ukraine erörtert.

Kunsthistoriker Schütze wird Rektor der Uni Wien

Wien - Der deutsche Kunsthistoriker Sebastian Schütze ist am Samstagnachmittag zum neuen Rektor der Universität Wien gewählt worden. Der aktuelle Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät setzte sich in der Wahl im Universitätsrat einstimmig gegen Barbara Schober und Oliver Vitouch durch. Schütze folgt auf den Mathematiker Heinz Engl und wird seine vierjährige Funktionsperiode im Oktober antreten.

