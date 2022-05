ÖVP kritisiert am 1. Mai Wiener Gemeindebau-Modell

Wien/Linz - Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am "Tag der Arbeit" wieder marschiert. Die Wiener SPÖ kann ihre traditionsreiche Kundgebung am 1. Mai heuer in voller Präsenz abhalten. Aber auch die ÖVP meldete sich am "Tag der Arbeit" mit einer politischen Botschaft: "Wer jeden Tag arbeiten geht, muss sich Eigentum leisten können", meinte Generalsekretärin Laura Sachslehner und kritisierte prompt das von den Wiener Roten stolz hochgehaltene Gemeindebau-Modell.

Moskau will Cherson in Südukraine wohl dauerhaft halten

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland will laut der britischen Regierung die südukrainische Region Cherson dauerhaft kontrollieren. Seit der Eroberung des Gebiets im März habe Russland seinen Einfluss durch Einsetzung einer pro-russischen Regionalregierung ausgebaut, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag. Von der Kontrolle über die Region und ihre Transportwege profitiere Russland bei seinen Vorstößen nach Norden und Westen und bei der Sicherung der bereits 2014 annektierten Krim.

Ukrainer steigen von russischen auf westliche Waffen um

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär will so schnell wie möglich von russischen auf westlichen Waffen umsatteln. Hierfür stimmt man sich streng mit dem US-Militär ab, hieß es nach einem Telefonat zwischen dem ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und US-Generalstabschef Mark Milley in der Nacht zu Sonntag auf Saluschnyjs Facebookseite. Demnach wurde dabei auch die schwierige Lage im Osten der Ukraine erörtert.

Freie Fahrt für Gütertransporte aus der Ukraine

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Um etwa Weizenlieferungen zu erleichtern, lässt Österreich ukrainische Lkw unbürokratisch ins Land. Fehlende Transportgenehmigungen würden bei Kontrollen nicht geahndet, teilte das Klimaschutzministerium der APA mit. "In der Ukraine warten große Mengen an landwirtschaftlichen Produkten, die für den Export bestimmt sind und dringend nach Westeuropa gebracht werden müssen. Wir helfen hier, wo wir können", betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Ukraine erinnert China an Sicherheitsversprechen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Peking - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat China in einem am Samstag in dortigen Staatsmedien veröffentlichten Interview um Schutzgarantien gebeten und Russland scharf kritisiert. "Die Ukraine prüft derzeit die Möglichkeit, Sicherheitsgarantien von ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats, einschließlich China, und anderen Großmächten zu erhalten", sagte Kuleba der Nachrichtenagentur Xinhua. "Das ist ein Zeichen unseres Respekts und Vertrauens in die Volksrepublik."

ÖVP und SPÖ in Sonntagsfrage gleich auf

Wien - ÖVP und SPÖ liegen in der Sonntagsfrage gleich auf. Nach einem Zwischenhoch der Sozialdemokraten im Februar und März treffen sich die beiden Traditionsparteien im "Österreich-Trend" für APA und ATV (Befragungszeitraum 25. bis 28. April) in der Sonntagsfrage nunmehr bei 26 Prozent. In der Kanzlerfrage hingegen findet sich der amtierende Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit 35 Prozent deutlich vor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (28 Prozent) und FPÖ-Chef Herbert Kickl (19 Prozent).

Long Covid hängt offenbar mit Virusresten zusammen

Innsbruck - Long-Covid-Symptome hängen offenbar mit dem Vorhandensein von Virusbestandteilen zusammen. Zu diesem Schluss kommt eine klinische Studie an Patienten mit chronischen Darmerkrankungen unter der Federführung von Herbert Tilg, Direktor für Innere Medizin I der Innsbrucker Uni-Klinik. "Dass Virusreste anscheinend mit Long-Covid-Symptomen korrelieren, ist human bisher noch nie gezeigt worden", sagte Tilg im APA-Interview.

46.000 Prüfungskandidaten bei der Zentralmatura

Wien - Rund 46.000 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten werden in den nächsten Tagen an 737 Standorten zur Zentralmatura an AHS, BHS und bei der Berufsreifeprüfung antreten. Laut Bildungsministerium wurden dafür rund 220.000 Aufgabenhefte mit 4,3 Mio. Seiten gedruckt. Zum Auftakt stehen am Montag die Klausuren in Latein und Griechisch am Programm, gleich am Dienstag folgt mit Mathematik die für die meisten Maturanten größte Hürde.

