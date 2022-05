SPÖ stellt am 1. Mai Führungsanspruch

Wien/Linz - Nach zweijähriger coronabedingter Pause hat die SPÖ am Sonntag wieder den 1. Mai mit ihrem traditionellen Aufmarsch am Wiener Rathausplatz begangen. Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig stellte dabei den Führungsanspruch für seine Partei in der Republik. Auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl sah die Sozialdemokratie im Aufwind und forderte Ausgleich für die Teuerung: "Ja, wir sind wieder da. Freundschaft!"

Ukrainer steigen von russischen auf westliche Waffen um

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär will so schnell wie möglich von russischen auf westlichen Waffen umsatteln. Hierfür stimmt man sich streng mit dem US-Militär ab, hieß es nach einem Telefonat zwischen dem ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und US-Generalstabschef Mark Milley in der Nacht zu Sonntag auf Saluschnyjs Facebookseite. Demnach wurde dabei auch die schwierige Lage im Osten der Ukraine erörtert.

Ukrainische Armee attackiert besetzte Schlangeninsel

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge zum wiederholten Mal die von Russland besetzte Schlangeninsel im Schwarzen Meer mit Raketen angegriffen. Dabei seien mehrere Luftabwehrkomplexe und eine Kommunikationseinheit zerstört worden, teilte das Kommando Süd der ukrainischen Armee am Sonntag mit. 42 russische Soldaten sollen getötet worden sein. Das ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Eine russische Bestätigung des Angriffs lag nicht vor.

Über 200.000 ukrainische Haushalte ohne Gas

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine können infolge des russischen Angriffskrieges hunderttausende Menschen ihre Häuser und Wohnungen nicht beheizen. "Täglich gibt es durch Bombardements neue Zerstörungen an der Infrastruktur, die wir ständig versuchen zu reparieren", sagte der Vorstandschef des größten ukrainischen Energieversorgers Naftogaz, Juri Witrenko, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntagsausgaben). 213.000 ukrainische Haushalte seien derzeit ohne Gas.

Long Covid hängt offenbar mit Virusresten zusammen

Innsbruck - Long-Covid-Symptome hängen offenbar mit dem Vorhandensein von Virusbestandteilen zusammen. Zu diesem Schluss kommt eine klinische Studie an Patienten mit chronischen Darmerkrankungen unter der Federführung von Herbert Tilg, Direktor für Innere Medizin I der Innsbrucker Uni-Klinik. "Dass Virusreste anscheinend mit Long-Covid-Symptomen korrelieren, ist human bisher noch nie gezeigt worden", sagte Tilg im APA-Interview.

46.000 Prüfungskandidaten bei der Zentralmatura

Wien - Rund 46.000 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten werden in den nächsten Tagen an 737 Standorten zur Zentralmatura an AHS, BHS und bei der Berufsreifeprüfung antreten. Laut Bildungsministerium wurden dafür rund 220.000 Aufgabenhefte mit 4,3 Mio. Seiten gedruckt. Zum Auftakt stehen am Montag die Klausuren in Latein und Griechisch am Programm, gleich am Dienstag folgt mit Mathematik die für die meisten Maturanten größte Hürde.

ÖVP und SPÖ in Sonntagsfrage gleich auf

Wien - ÖVP und SPÖ liegen in der Sonntagsfrage gleich auf. Nach einem Zwischenhoch der Sozialdemokraten im Februar und März treffen sich die beiden Traditionsparteien im "Österreich-Trend" für APA und ATV (Befragungszeitraum 25. bis 28. April) in der Sonntagsfrage nunmehr bei 26 Prozent. In der Kanzlerfrage hingegen findet sich der amtierende Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit 35 Prozent deutlich vor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (28 Prozent) und FPÖ-Chef Herbert Kickl (19 Prozent).

Verfolgungsjagd mit vier Verletzten in Graz

Graz - Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Graz geliefert, bei der vier Personen verletzt wurden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann zuerst durch seine Fahrweise aufgefallen. Er fuhr der Polizei mit einer Geschwindigkeit bis zu 160 km/h davon und kollidierte auf der Flucht mit zwei Fahrzeugen. Kurz vor dem Vorfall hatte der 18-Jährige an einem Tuning-Treffen teilgenommen.

