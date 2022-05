SPÖ stellt am 1. Mai Führungsanspruch

Wien/Linz - Nach zweijähriger coronabedingter Pause hat die SPÖ am Sonntag wieder den 1. Mai mit ihrem traditionellen Aufmarsch am Wiener Rathausplatz begangen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stellten dabei den Führungsanspruch für die SPÖ in der Republik und präsentierten sich in trauter Einigkeit. Auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl sah die Sozialdemokratie im Aufwind: "Ja, wir sind wieder da. Freundschaft!"

Corona-Zahlen gehen auch am Wochenende weiter zurück

Wien - Am Wochenende hat sich der Negativ-Trend bei den Corona-Zahlen in Österreich weiter fortgesetzt. Das Gesundheits- und Innenministerium meldeten am Staatsfeiertag 4.363 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 5.810 neuen Fällen. Die 4.363 Neuinfektionen liegen somit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 5.721. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter innerhalb eines Tages von 462,1 auf 446 Fälle pro 100.000 Einwohner zurück.

46 Zivilisten laut Moskau bei Mariupoler Stahlwerk evakuiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Erstmals hat eine größere Gruppe Zivilisten das schwer umkämpfte Asow-Stahlwerk im südukrainischen Mariupol verlassen können. Das russische Verteidigungsministerium sprach am Sonntag von insgesamt 46 Menschen in zwei Gruppen, die in Sicherheit gebracht worden seien. Auf ukrainischer Seite war nur von 20 Menschen die Rede. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sicherte der Ukraine bei einem Besuch in Kiew die Unterstützung der USA zu.

Zeugenaufruf nach mysteriösem Todesfall vor Wiener Garage

Wien - Die Wiener Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas zu dem mysteriösen Tod eines 35-jährigen Mannes vor einer Garage in Alsergrund machen können. Der Wiener wurde schwer verletzt in den frühen Morgenstunden des 29. März von einem Passanten auf dem Gehsteig liegend gefunden. Der Mann wurde noch ins Spital gebracht, wo er wenig später starb. Die Polizei geht nicht von einem Gewaltverbrechen, sondern eher von einem Unfall aus.

FPÖ-Chef Kickl im Bierzelt: "In Wahrheit wollen wir führen"

Linz - Nach zwei Jahren Corona-Pause ging es bei der 1.-Mai-Kundgebung der FPÖ am Urfahraner Jahrmarkt wieder hoch her. Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner teilten kräftig aus - gegen die Regierung, die Opposition, die EU und forderten eine neuerliche Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen. "In Wahrheit wollen wir führen, eine freiheitliche Lokomotive braucht das Land", sagte Kickl bei seiner ersten Rede im Bierzelt.

Ein Toter nach Schüssen bei Volksfest in Mississippi

Washington - Nach Schüssen bei einem Volksfest in Jackson im US-Bundesstaat Mississippi ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere Menschen seien bei dem Vorfall am späten Samstagabend (Ortszeit) verletzt worden, teilte Sheriff Tyree Jones in der Nacht auf Sonntag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen Schusswechsel zwischen mehreren Personen auf dem Gelände des Mudbug Festivals gegeben. Das Motiv sei noch unklar.

Festnahmen nach Gebäudeeinsturz in Zentralchina

Changsha - Beim Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der zentralchinesischen Provinz Hunan sind dutzende Menschen verschüttet worden. Nach Angaben von Staatsmedien wurden bis zum Sonntag sechs Überlebende aus den Trümmern in der Stadt Changsha geborgen. Dutzende Menschen galten weiterhin als vermisst. Neun Menschen wurden unter dem Verdacht festgenommen, für das Unglück verantwortlich zu sein.

Israel will iranische Attentate in Europa vereitelt haben

Tel Aviv/Teheran - Israel hat nach eigenen Angaben Pläne Teherans vereitelt, einen US-General in Deutschland, einen Journalisten in Frankreich und einen israelischen Diplomaten in der Türkei zu ermorden. "Diese Terroranschläge wurden von der ranghohen Führung des iranischen Regimes in Auftrag gegeben, gebilligt und finanziert", teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett am Sonntag mit. "Sie sollten von den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) ausgeführt werden."

